Foto: AFP | Nuevos deslices de Biden en rueda de prensa de la OTAN En el marco del cierre de la cumbre de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cometió varios deslices durante su discurso final y la conferencia de prensa posterior, en particular dos equivocaciones al confundir a Volodimir Zelenski con Vladímir Putin, y a Kamala Harris con Donald Trump. Luego de tres días de trabajo en Washington, la cumbre de la OTAN finalizó con las palabras finales de algunos mandatarios. En su intervención, Biden presentó a Zelenski como "presidente Putin", aunque rápidamente corrigió: "Va a derrotar al presidente Putin. El presidente Zelenski". El otro desliz durante la rueda de prensa posterior a la cumbre, Biden se refirió a su vicepresidenta, Kamala Harris, como "vicepresidenta Trump". Cuando un reportero preguntó sobre las capacidades de Harris, Biden comentó: "No habría elegido a la vicepresidenta Trump si no estuviera calificada". Este lapsus se sumó a una serie de errores verbales de Biden, combinados con episodios de tos. A pesar de esto, el demócrata nunca mostró ningúna intención de dejar la carrera presidencial. "Sólo si vinieran a mí y me dijeran que no hay manera de que puedas ganar", subrayó. Biden admitió haber cometido un "error estúpido" en el debate presidencial de junio contra Trump. Señaló que debe "tomárselo con más calma" en futuros enfrentamientos y desmintió rumores sobre sus hábitos de descanso. Por su parte, el expresidente, Donald Trump, se burló de la rueda de prensa en su red Truth Social. "¡Buen trabajo, Joe!", escribió. / 24 HORAS Además, Biden tuvo otro lapsus al afirmar que sigue el "consejo de mi comandante en jefe", para luego corregirse. Respecto al conflicto en Gaza, Biden comentó: "Aún quedan lagunas por cerrar. Estamos progresando. La tendencia es positiva, y estoy determinado a cerrar este acuerdo y poner fin a esta guerra". La conferencia marcó su primera interacción con la prensa después del debate del 27 de junio, en el cual cometió varios errores, generando cuestionamientos sobre su idoneidad para la presidencia.