Un ciudadano de doble nacionalidad, cubano-mexicano, fue detenido debido a que presuntamente lidera una red transnacional de trata de mujeres, que operaba en Colombia y México.

Lo anterior, fue confirmado este viernes 12 de julio por la Interpol, quien agregó que el señalado fue detenido junto con su principal aliado.

Según el director de la policía colombiana, el general William Salamanca, el supuesto líder de la red criminal es Cristóbal Fernández Viamonte.

Su socio fue capturado en Yucatán. En la operación, las autoridades rescataron a ocho víctimas.

De acuerdo a la operación que realizaba esta red de tráfico, se aprovechaban de mujeres jóvenes procedentes de entornos empobrecidos de Cali, Medellín y Bogotá.

A las víctimas les ofrecían empleos en México como camareras y azafatas, pero al llegar al país, les confiscaban sus pasaportes y las sometían a la explotación sexual.

Los destinos de dichas mujeres eran las ciudades turísticas de Mérida, Yucatán, y Cancún, Quintana Roo, en donde el tráfico de drogas y personas se ha elevado en los últimos años.

The criminal group came to the attention of police in June 2022 when victims in Mexico managed to escape and report their ordeals to authorities.

The @FGRMexico carried out raids leading to the rescue of the victims and the arrest of a woman suspected of running operations. pic.twitter.com/3o4hcxYej7

