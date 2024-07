El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó el hallazgo de los restos humanos del revolucionario, Catarino Erasmo Garza Rodríguez, tras una intensa labor de búsqueda en Panamá. Lo considero un revolucionario importante, de esos muchos héroes anónimos y tuvimos la suerte de que encontramos sus restos. López Obrador explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) colaboró en este propósito de valor histórico al efectuar el análisis biológico a partir de las muestras de ADN de familiares. Antes de concluir el sexenio, el Gobierno de la Cuarta Transformación gestionará los trámites necesarios a fin de traer de vuelta a México los restos mortales de Garza Rodríguez con el propósito de rendirle homenaje en Matamoros, Tamaulipas, el lugar de su nacimiento. Ya estoy invitando a sus familiares, que están viviendo en la misma zona. Son ya creo que nietos, biznietos, estamos hablando de la historia. Siempre la historia es la maestra de la vida, nos ayuda mucho a comprender las cosas, a entender las cosas. El jefe del Ejecutivo recordó parte de la semblanza de Catarino Erasmo Garza Rodríguez, quien desde temprana edad comprendió que Porfirio Díaz era un dictador y había que luchar en contra del régimen autoritario. Por ello, convocó en 1892 al pueblo de México a tomar las armas, es decir, 18 años antes de que Francisco I. Madero enfrentara la dictadura en 1910, año del inicio de la Revolución Mexicana.

CLAUDIA SHEINBAUM; JEFE DE OFICINA DE LA PRESIDENCIA SERA LÁZARO CÁRDENAS BATEL, HIJO DE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, nombró a Lázaro Cárdenas Batel como el jefe de Oficina de la Presidencia de la República para el sexenio 2024-2030. Conozco a Lázaro desde hace muchísimos años, no solamente somos compañeros, amigos, sino que ha desempeñado cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina, su trabajo será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores. El hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel le agradeció el honor para acompañarla como la primera mujer en la Presidencia de la República. Agradezco profundamente la confianza con que me distingue al invitarme a ocupar el cargo de jefe de Oficina de la Presidencia, será un honor acompañar de cerca a la primera Jefa de Estado de la historia de México. Claudia Sheinbaum dio a conocer las credenciales de Lázaro Cárdenas Batel. Tiene una amplia trayectoria en la política mexicana en la que ha sido diputado federal, senador de la República y gobernador de Michoacán. En el gobierno del presidente López Obrador fue nombrado como coordinador de asesores. Cargos desempeñados: Miembro del Consejo directivo de WOLA. Integrante del Grupo de Análisis político de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Miembro del Inter American Dialogue. Investigador en México del Institute Woodrow Wilson International Center. Estoy muy contenta que haya aceptado coordinar la Oficina de la Presidencia. Cárdenas Batel renunció como coordinador de asesores en la Presidencia de la República del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que su salida fue para tomar otra responsabilidad, pero aclaró que nunca hubo ruptura con la 4T. Yo nunca me he cambiado de trinchera, ni muchísimo menos, ni pienso hacerlo. Una de las tareas de Lázaro Cárdenas Batel será el diálogo con los distintos sectores: hablar con empresarios, organizaciones y cualquier sector social. El nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel es el número 19 que hace Sheinbaum para su gobierno: 15 de secretarias de Estado, la consejería jurídica de la Presidencia de la República, la coordinación del Consejo Asesor Empresarial y la dirección de la Agencia de Transformación Digital. Los nombramientos hasta ahora son: Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación (Segob). Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Mario Delgado en Secretaría de Educación Pública (SEP). Ariadna Montiel repetiría en la Secretaría del Bienestar. Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Luz Elena González Escobar en la Secretaría de Energía. David Kershenobich en la Secretaría de Salud. Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública. Jesús Antonio Esteva Medina en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Edna Elena Vega Rangel en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Juan Ramón de la Fuente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Julio Berdegué en la Secretaría de Agricultura. Alicia Bárcena en la Secretaría de Medio Ambiente. Rosaura Ruiz estará a cargo de la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia. Ernestina Godoy como Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

SENADOR RICARDO MONREAL; NORMA PIÑA SE EQUIVOCÓ DE LUGAR PIDIENDO DIÁLOGO CON LÓPEZ OBRADOR Y LA PRESIDENTA ELECTA CLAUDIA SHEINBAUM

El senador Ricardo Monreal Ávila (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, señalo que a presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña se equivocó de lugar cuando pidió el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque es el poder Legislativo el que tiene ahora toda la facultad para aprobar, modificar y deliberar sobre el asunto. Creo que le faltó pulcritud constitucional a la presidenta Norma Piña, lo digo con respeto, porque ella debió haber pedido dialogar con el poder Legislativo. El legislador señaló que el presidente de la República ya nada tiene que hacer, no es por otra cosa, sino que él hizo su trabajo, presentó en razón de sus facultades constitucionales una iniciativa y otras 19 más en un paquete, el 5 de febrero. La ministra Piña se equivocó de estadio, de auditorio, de lugar porque el presidente presentó su iniciativa y Sheinbaum no ha presentado ninguna iniciativa. Norma Piña debió haber dicho que los legisladores nos escuchen porque son ellos los que van a redactar y en su caso aprobar la reforma. Eso es lo que correspondería. El ministro de la SCJN, Javier Laynez, manifestó que los foros sobre la reforma judicial son encuentros positivos porque permiten plantear los temas en cuestión. Yo creo que es muy bueno, porque nos permite, al menos, poner sobre la mesa muchas inquietudes que todavía tenemos o que no compartimos y que tenemos que poner sobre la mesa sobre la reforma misma. Ojalá que se tomen en cuenta las opiniones de todos sin que haya puntos que se diga esto ya no se cambia porque no se cambia, que eso no es un proceso democrático.

DIPUTADO IGNACIO MIER; GARANTIZAR QUE LA LEY DE REMUNERACIONES PROTEJA QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO, GANE MÁS QUE EL PRESIDENTE

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, informó que al analizar lo relativo a la Austeridad, Fideicomisos y Derecho Laboral de los Trabajadores, se tiene que garantizar que la Ley de remuneraciones proteja que ningún servidor público, en el ejercicio de su cargo y/o su desempeño, gane más que el Presidente de la República. Mier Velazco mencionó que hay dos fideicomisos que están alojados fuera de ley, pero que están alojados con participación, aportaciones de los trabajadores en el Consejo de la Judicatura Federal y que el propio décimo transitorio de la iniciativa considera su respeto a las aportaciones y a los derechos adquiridos por los trabajadores. De igual forma, el legislador enfatizó que el significado que impulsa la iniciativa del Presidente de la República quiere, a través del diálogo, encontrar una mejor comprensión y socialización para que exista unidad y garantizar a los mexicanos el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita. Afirmó que el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador promueve en su iniciativa de reforma que sea el pueblo soberano el que pueda elegir libremente y democráticamente a quienes son responsables del Poder Judicial y sus diferentes órganos, acción que dijo, también ha impulsado la doctora Claudia Sheinbaum. Este diálogo, este debate, su primer producto que podemos decirle a los mexicanos es que la inmensa mayoría de quienes han participado considera una posibilidad real la elección democrática de los integrantes del Poder Judicial. Señaló que ahora lo que se está discutiendo es la periodicidad, profundizar en la idoneidad, la elegibilidad de cada uno de los tres Poderes responsables de la postulación y el cómo se emiten protocolos en sus convocatorias abiertas, que sean democráticas y que tengan un profundo contenido técnico en el proceso de selección a quienes van a postular ambos Poderes.

EX SENADORA HILDA FLORES; COAHUILA YA ES VISTO COMO EL REFERENTE NACIONAL QUE ES

La ex senadora Hilda Flores Escalera, destaco que Coahuila es visto como el gran referente nacional que es en materia de seguridad, competitividad, en calidad de mano de obra que es altamente calificada, por su ubicación geográfica y las grandes oportunidades de desarrollo que se están abriendo. Subrayó que lo anterior es el resultado de la visión dinámica con que comenzó a gobernar el estado Manolo Jiménez Salinas para llevar a Coahuila al siguiente nivel, lo cual ha comenzado a rendir frutos en la entidad y a reflejarlo al resto del país. La representante del Gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, enfatizó que no hay ninguna duda de que el estado ya está en el siguiente nivel porque desde su campaña Jiménez Salinas ha ido llevando a la entidad cada vez a un nivel más, lo que es bueno para todos los coahuilenses. Sobre la reciente campaña de promoción turística arrancada por el Mandatario Estatal denominada Coahuila te Sorprenderá, mencionó que sin duda es una gran cruzada que logrará que el estado atraiga los reflectores del mundo y del país, no solo para que lleguen más visitantes sino más inversionistas. Quien además fuera la primera secretaria de Turismo que tuvo Coahuila, destacó que esta gran y novedosa promoción de las regiones y de los municipios de la entidad será un detonante económico para el estado porque en si el turismo genera economía, entre muchas más actividades de beneficio para la población en general. Coahuila te Sorprenderá es una visión del gobernador muy echada para delante buscando que los reflectores nacionales e internacionales volteen al estado. Pero también nos convoca a seguir promoviendo a Coahuila desde donde estemos, presentando al estado son su variedad de regiones con que cuenta, las que ofrecen muchas cosas a quien quiera invertir o visitarlo.

DULCE MARÍA SAURI, ENRIQUE OCHOA, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL Y MANLIO FABIO BELTRONES; IMPUGNAN LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PRI ANTE EL TEPJF

Los ex dirigentes del PRI, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación contra la XXIV Asamblea Nacional del partido en la que se avaló la posibilidad de reelección de sus dirigencias. El documento cuenta con el respaldo de Manlio Fabio Beltrones. Al considerar que hubo múltiples irregularidades en la convocatoria para la Asamblea Nacional, máximo órgano directivo del partido, los ex líderes del tricolor pidieron la invalidez de sus acuerdos, incluidas las distintas reformas a los estatutos del partido que fueron avaladas. Entre los principales argumentos legales que presentan para pedir se invalide la sesión del domingo pasado, expusieron que se viola la prohibición de realizar reformas estatutarias durante un proceso electoral en curso, ya que tras los pasados comicios, aún se encuentra en la etapa de resultados y de calificación de las elecciones federales y de las Entidades Federativas. Recalcaron que esta impugnación a la Asamblea Nacional es el primer paso que tomarán al respecto, y adelantaron que habrá otras impugnaciones con esta misma intención. Han manifestado su inconformidad por el atropello que está realizando la actual dirigencia del partido al mando de Alejandro Moreno. Los priístas también argumentaron que hay una incompetencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, encabezado por Moreno Cárdenas, para emitir el reglamento de integración de la Asamblea Nacional. Consideraron que el plazo de 30 días entre la convocatoria y la realización de la Asamblea, fue irracional e insuficiente para desahogar las doce etapas que establecen las normas del tricolor. Con la velocidad con que se realizó, se limitó y obstaculizó la participación de la militancia en los procesos de organización, así como la deliberación y elección de delegados. Impidió el análisis y discusión reflexiva del dictamen final. Los delegados contaron con poco más de 16 horas, a lo largo de una noche, para analizar el dictamen en un documento de 300 páginas. Dichas irregularidades tienen un potencial invalidante de los acuerdos adoptados en la Asamblea Nacional.

MARKO CORTÉS; CEN DEL PAN Y LAS Y LOS SENADORES ELECTOS DEMANDAN PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA YUNES MÁRQUEZ

Marko Cortés Mendoza presidente y Noemí Luna Ayala, secretaria general, por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y las y los senadores electos de la 66 Legislatura expresamos nuestro rotundo rechazo a la persecución política que está enfrentando el senador electo por el estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. El gobierno de Veracruz ha emprendido una campaña en su contra al pretender fabricar delitos sin sustento, por lo que exigimos cesen inmediatamente las represalias y persecuciones injustas. El respeto a la democracia y al Estado de derecho es fundamental para garantizar un sistema político justo y equitativo. De esta manera, queda claro que el régimen pretende lograr el número de senadores que aprueben sus reformas totalitarias y regresivas fabricando delitos, persiguiendo a nuestros compañeros y realizando investigaciones carentes de sustento, en contra quienes pensamos diferente. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN y los senadores electos respaldamos de manera unánime a Miguel Ángel Yunes y demandamos al gobierno apegarse al Estado de Derecho y aplicar la ley sin intereses partidistas. Ante este gobierno autoritario y destructor de instituciones que se pretenden perpetuar en el poder, Acción Nacional le hará frente siempre defendiendo con convicción y decisión a México y a sus ciudadanos. Por los senadoras y senadores electos: Ricardo Anaya Cortés, Gina Gerardina Campuzano González, María de Jesús Díaz Marmolejo, Agustín Dorantes Lámbarri, Laura Esquivel Torres, Karen Michel González Márquez, Juan Antonio Martín del Campo, Miguel Márquez Márquez, Mayuli Latifa Martínez Simón, María Guadalupe Murguía Gutiérrez , Francisco Javier Ramírez Acuña, Ivideliza Reyes Hernández, Verónica Rodríguez Hernández, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Gustavo Sánchez Vázquez María Lilly del Carmen Téllez García , Enrique Vargas del Villar, Mario Humberto Vázquez Robles, Mauricio Vila Dosal y Susana del Carmen Zataraín García.

RUBEN MOREIRA; ESTOY CON ALEJANDRO MORENO PARA LA REELECCION POR LA DIRIGENCIA DEL PRI

El coordinador de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, reto a los priistas que han criticado el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas a postularse por la dirigencia en el proceso interno, aunque adelantó que no cree que tengan posibilidad. Rubén Moreira se lanzó contra todos los que han alzado la voz contra “Alito” y reveló que sin excepción todos ocuparon cargos por dedazo y desde Los Pinos, sin haber tenido que pedir el voto de las bases. Yo invito a todos los que han protestado, que se registren, es distinto a como lo hacían, a todos ellos les hacían todo desde Los Pinos, hoy no, hoy hay que ir con la militancia. La Asamblea Nacional del PRI reformó los estatutos para quitar el candado que prohibía la reelección de dirigentes, y Rubén Moreira se dijo a favor de que Alejandro Moreno Cárdenas se reelija en el cargo, pues a su juicio es el idóneo para llevar a cabo el proceso de análisis poselectoral del tricolor. Si él decide jugar, yo lo voy a apoyar. Pero el problema que tenemos es cómo cambiamos la esencia del partido. Yo le voy a decir por qué, porque no tienen base los que han criticado a Alejandro Moreno. Moreira relató que siendo gobernador un ex secretario de Gobernación le instruyó a quien apoyar a la dirigencia; siendo secretario general desde la cúpula se le ordenó renunciar y en otra ocasión se le instruyó que dejara pasar a la dirigencia a René Juárez, aunque le correspondía a él en su calidad de secretario de Organización. Los mismos detalles reveló de los críticos: ninguno de los que yo veo que están protestando, fue electo de un método directo, fueron seleccionados de Los Pinos. Dijo que Aurelio Nuño sólo tuvo cargos porque hizo buena relación con un senador, y fue secretario de Educación, y nos echó encima a todo el magisterio nacional. De Francisco Labastida, ex candidato presidencial y ex gobernador de Sinaloa, lo acusó: ¿Cómo se atreve a hablar cuando fue el peor que hemos tenido? Incluso se lanzó contra Dulce María Sauri Riancho. Llegó a la presidencia de la Mesa Directiva por una negociación de nuestra dirigencia a la Mesa, así llegó y por un voto mío por cierto.

ALMA MIREYA GONZÁLEZ Y RAYMUNDO BOLAÑOS; ACCIÓN NACIONAL DEFENDERÁ SU TRIUNFO EN QUIROGA, MICHOACÁN

El dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, anunció que se impugnó la elección de la alcaldía en el municipio de Quiroga, Michoacán. Tras reunirse con quien fuera la candidata por la coalición PAN, PRI y PRD; Alma Mireya González Sánchez y el director jurídico del Comité Ejecutivo Nacional, Raymundo Bolaños, el líder nacional del blanquiazul aseguró que la actuación por parte Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) fue parcial y sesgada ya que se quiere arrebatar el triunfo por la mala. El pasado 5 de julio con una votación dividida, fue la presidenta del Tribunal estatal, quien con un voto de calidad y de forma ilegal y burda anuló la elección municipal sin sustento para favorecer al Partido del Trabajo, que buscaba la reelección. Nos asiste la razón y el triunfo lo valida la mayoría de los votos de las y los quiroguenses y vamos a combatir la sentencia ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El dirigente del PAN advirtió que de ninguna forma se permitirá que esta arbitrariedad quede impune y se dijo seguro de que recuperarán la presidencia municipal y con ello, la voluntad que la ciudadanía expresó en las urnas el pasado 2 de junio.

DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ; CANCELACIÓN DE NOM DEL SECTOR SALUD; PONEN EN RIESGO CALIDAD Y CONTINUIDAD DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, informó que el pasado 8 de julio la Secretaría de Salud publicó avisos de cancelación de diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que culminó el proceso de desaparición de cinco de éstas: Aviso de cancelación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY- NOM-042-SSA2-2017, prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias para los centros de prevención y control de zoonosis relativa a perros y gatos. Aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-038-SSA2- 2010, para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por deficiencia de yodo. Aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA2- 1999, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis en el humano. Aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2- 2011, para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán. Aviso de cancelación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY- NOM-029-SSA2-2014, para la prevención y control de la leptospirosis en el humano, publicado el 7 de enero de 2016. Señaló que el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, presidido por Ruy López Ridaura, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, erróneamente decidió su eliminación, al considerar sin fundamento que son obsoletas. No hubo diálogo abierto y transparente con sociedad civil, ni expertos. No hubo un proceso técnico de revisión. Las autoridades siguen tomando terribles decisiones para la salud. ¡Cancelar estas Normas Oficiales es un grave error!. Ramírez Barba anotó que la cancelación de las Normas Oficiales en el sector de salud pone en riesgo la calidad y la continuidad de los servicios de atención médica que se ofrecen a los ciudadanos. El diputado indicó que desde hace varios años hemos trabajado arduamente y hecho presión para que estas Normas no sean eliminadas, pero una vez más la dictadura sanitaria se impone. Además, vendrán más cancelaciones de Normas Oficiales, de acuerdo con el Acta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública de enero de 2024. Destaca la intención de cancelar las normas de diabetes, cáncer cervico uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cólera, lepra, salud escolar, hipertensión arterial, hemodiálisis, lactancia materna, entre otras. ¡Estaremos atentos al futuro de estas Normas Oficiales, que podrían sumarse a las que esta semana se están cancelando!. En Acción Nacional seguiremos exigiendo un sistema de salud eficiente, que garantice los mejores tratamientos médicos en aras de mejorar las condiciones y calidad de vida de las y los mexicanos.

JOE BIDEN; NUEVAMENTE DA DE QUE HABLAR AL CONFUDIR A ZELENSKI CON EL PRESIDENTE PUTIN

El presidente Joe Biden, pone entre dicho su estado mental al confundir al jefe de Estado ucraniano, Volodimir Zelenski, por el nombre de presidente Putin. “Y ahora quiero ceder la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Señoras y señores, el presidente Putin. Así lo dijo Joe Biden en la cumbre de la OTAN en Washington. El demócrata, que orquestó la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania, se alejó del micrófono pero en cuanto se dio cuenta del error dijo: Va a derrotar al presidente Putin. El presidente Zelenski. Estoy tan concentrado en vencer a Putin“. Con esto Joe Biden da un paso en falso en un momento en que el Partido Demócrata duda de su capacidad para ganar las elecciones de noviembre después de su pobre desempeño en el debate de junio contra el republicano Donald Trump. El país estará pendiente de si habla con voz clara y segura, sin notas ni teleprónter, porque la forma en la que conteste será tan importante como el contenido. Biden ha lidiado con la tartamudez desde que era niño. Nunca ha sido un orador brillante y la improvisación no es su punto fuerte, por lo que tiene que convencer que es capaz de enfrentarse en las urnas a Trump. A tan solo unas semanas de la convención en la que se nomina al candidato demócrata, previsto del 19 al 22 de agosto en Chicago, en el seno del partido muchos dudan de que el presidente de 81 años pueda todavía mantenerse en la carrera por la reelección. El equipo de campaña de Joe Biden y su vicepresidenta y compañera de fórmula Kamala Harris han sondeado discretamente las posibilidades de esta mujer de 59 años para derrotar a Donald Trump. Hasta ahora ella le ha sido leal. Sabíamos que esta elección sería difícil. Pero si hay algo que sabemos sobre nuestro presidente Joe Biden es que es un luchador!. Joe Biden y Donald Trump están empatados con el 46% cada uno. Pero el 67% de las personas encuestadas cree que Biden debería retirar su candidatura.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; TRUMP HACE ESCARNIO DE BIDEN EN SU PRIMER MITIN TRAS EL DEBATE

El presidente Joe Biden, y el republicano Donald Trump, rumbo a las elecciones presidenciales 2024. El ex presidente Donald Trump aprovecha el primer mitin de campaña que ha ofrecido después del debate presidencial del pasado mes para hacer burla de las facultades mentales del presidente estadounidense, Joe Biden, de quien dijo es mentalmente incompetente para otro mandato. Donald Trump virtual candidato republicano ha brindado un acto de campaña en el club de golf de su propiedad en la ciudad de Doral, donde, al contrario de lo que se llegó a especular, no reveló a su candidato a vicepresidente en las elecciones de noviembre, y optó por hacer burla del desempeño de Joe Biden en el debate.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz