Mientras espera la resolución sobre su extradición a México desde Israel para enfrentar las denuncias por presunto abuso sexual, Andrés Roemer reapareció ante las cámaras para hablar de lo que ha vivido en los últimos tres años tras las acusaciones en su contra por varias mujeres.

En entrevista con “Radio Fórmula” desde la ciudad de Tel Aviv, el excatedrático acusó algunas irregularidades en su caso, señalando que el Gobierno de México le mintió a Israel al momento de solicitar su extradición, esto según por inconsistencias en las declaraciones de algunas de sus acusadoras.

“Las barbaridades que me han adjudicado acaban con tu vida, estás hablando de alguna manera con un muerto en vida. No puedo rentar un departamento, no puedo abrir una cuenta de banco, no puedo tener un seguro social”, mencionó Andrés Roemer.

Cuestionado sobre lo que ha hecho para vivir desde su llegada a Israel, Roemer detalló que la denuncia en su contra le ha impedido trabajar, pues acudió a diversas universidades para dar clases y en todas le negaron el puesto debido a ello, además de que los bancos también le han impedido abrir cuentas a su nombre.

“Espero que las cosas se aclaren y no es por mí, que no se trata de mí, se trata del mundo, estamos viviendo en una cacería de brujas, en una polarización, en un mundo que divide entre chairos y fifís, que está generado una deconstrucción equivoca donde destruye, pero no está proponiendo una solución hacia el futuro, somos cientos de miles de personas que hemos sido acusadas falsamente”, platicó en entrevista.

Al finalizar la entrevista, Andrés Roemer aseguró que todas las acusaciones realizadas en su contra han sido falsas y que las instituciones encargadas de llevar a cabo la investigación le han fabricado varios delitos.

MC