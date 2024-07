Habitantes del Condominio Tres Lagos Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, alertaron sobre grietas, hundimientos y levantamiento de banquetas provocados por raíces de árboles que dañan la estructura de los inmuebles y están a punto de causar daños en ductos subterráneos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como socavones en la vía pública.

Rafael Sánchez, administrador de Fase 1 de los inmuebles, explicó que se los habitantes están preocupados porque se han percatado que la calle ha tenido hundimientos, lo que ha generado una inquietud ante la posibilidad de que se forme un socavón, por ello, demandan atención inmediata de autoridades del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Miguel Lima, administrador de la Fase 2, señaló que debido al rompimiento y levantamiento de la banqueta él personalmente ha hecho los reportes correspondientes con personal de Protección Civil, pues a pesar de que la barda perimetral ni la estructura de los edificios se han visto comprometidas sí hay situaciones que mantienen la preocupación.

“Como administrador me preocupan las raíces por el ducto de agua y de combustible de Pemex, además me preocupa mucho el tránsito de nuestros vecinos de la zona, en lo personal he visto una gran población de adultos mayores e infantes”, explicó a 24 HORAS

Lima, quién está a cargo de un conjunto de ocho torres altas con 21 pisos cada una, alertó que existen muchas personas que pueden ser afectadas por los hundimientos y las grietas que cada día son más anchas, profundas y grandes.

La administración y vecinos, dijo, coincidieron en que desafortunadamente se van a tener que retirar tres árboles de la vía pública, los cuales ya se encuentran ladeados hacia el arroyo vehicular y esto implica un riesgo inminente de colapso sobre peatones o automóviles que transiten en la zona.

Humberto Ruiz, quien vive en uno de los inmuebles, dijo que han sido insistentes en que no estacionen los carros en el perímetro ante la situación delicada que atraviesan.

“Yo me percaté de esto porque fue muy visible, esto tiene apenas 30 días y el avance ha sido considerable, (…) lo que se está hundiendo, lo que dicen los expertos, no es las torres es la banqueta, es la calle y muchos vecinos están muy preocupados porque no tenemos apoyo ahorita de la alcaldía”, agregó la señora Aurora Montiel, residente de Fase 2.

La vecina Angélica Gutiérrez refirió que en las últimas semanas el levantamiento de la banqueta ha sido muy notorio, pues hay puntos en los que se ha alzado unos 20 centímetros.