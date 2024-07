La actriz estadounidense Shelley Duvall, nacida en Houston en julio de 1949, conocida, sobre todo, por interpretar a Wendy Torrance en el clásico de terror de Stanley Kubrick, The Shining (1980), falleció esta mañana en su casa en Texas, debido a complicaciones por la diabetes que padecía, según informó Dan Gilroy, su compañero de vida, a The Hollywood Reporter.

Desde la década de 1990 comenzó a distanciarse de las grandes producciones. Apenas tuvo algunas apariciones en papeles secundarios con Burt Kennedy, Steven Soderbergh, Jane Campion, Stuart Gillard, entre otros. Los medios, vale decirlo, se volvían hacia ella la mayor de las veces sólo cuando sus enfermedades le ponían en un estado grave de salud.

Décadas antes, cuando la actuación todavía no tenía siquiera intereses en la actuación, tras haberse graduado de la Waltrip High School en 1967, Shelley Duvall se especializó en nutrición y dietoterapia. Por esto último, para poder pagarse sus estudios, vendía cosméticos en una plaza comercial.

Era la única hija mujer de entre cuatro hermanos en total y, desde pequeña, y más tarde cuando joven, fue una joven con energía inagotable. Fue entonces que empezó a interesarse en las artes de manera autóctona. Todo fue accidental. Tal como su descubrimiento como actriz, que sucedió mientras asistía a una fiesta de compromiso, donde un par de scouts de locación, que fueron contratados por Robert Altman, se interesaron en ella.

Desde entonces, es decir del encuentro con Altman y esa recepción discreta de Brewster McCloud (1970), Duvall tuvo un despegue significativo en su carrera junto al mismo Altman, con quien trabajó repetidamente durante la década de los años 70. McCabe & Mrs. Miller (1971), Thieves Like Us (1974), Nashville (1975), Buffalo Bill and the Indians (1976) y 3 Women (1977). Por esta última cinta obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes y una nominación a un premio BAFTA.

Tras una discreta aparición en Anniel Hall (1977) de Woody Allen, interpretó el papel que, para bien y para mal, le cambió la vida, como Wendy Torrance en la cinta de Stanley Kubrick. Algunos años después, ella misma reconoció que trabajar con el director neoyorquino fue proporcionalmente retador como gratificante. Contó, además, cómo fue que el cineasta perdió un poco la cabeza cuando la actriz dijo no poder realizar algunas escenas. Pese a todo, decía ella que ese era “el genio” de Stanley Kubrick.

Luego de finalizar lo que significó interpretar a la señora Torrance, volvió a trabajar con Altman en su célebre adaptación de Popeye (1980), donde dio vida a Olivia junto a Robin Williams, quien personificó a Popeye. Durante esa misma década, trabajó con Terry Gilliam en Time Bandits (1981) y junto a Tim Burton en el mediometraje Frankenweenie (1984). Más tarde, en 1987, tuvo un papel discreto en Roxanne de Fred Schepisi.

I’ve seen the news about Shelley Duvall. I’m doing ok. Shelley was having difficulties with her health over the past few months and I visited with her often. I’ll always be grateful for the memories I created with her and that I was able to give her comfort and companionship. pic.twitter.com/KT3Jc0vEG5

— sarah 🎀 (@sarahlovesthat) July 11, 2024