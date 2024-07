Expone Caty Monreal violencia virtual en su contra

Caty Monreal denunció ser víctima de hostigamiento y violencia en redes sociales, situación que aseguró se presentó con el proceso electoral; sin embargo, dijo que ha aumentado en los últimos días y teme por su integridad y la de su familia, por lo aseguró ya no permanecerá callada.

“Como les he dicho en este proceso electoral he sufrido muchísima violencia digital, algo que me había callado hasta el día de hoy, pero la verdad es que cada día temo más por mi integridad y la de mi familia y, además, ya me cansé de quedarme de manera prudente callada ante todas las farsas y mentiras que dice la candidata del PRIAN”, expresó a través de un video en sus redes sociales Caty Monreal.

La otrora candidata expuso que las agresiones en su contra han subido de tono, pues refirió que no solamente han buscado hostigarla en su domicilio y subiendo fotos de casa de sus familiares, sino que también ha recibido una gran cantidad de mensajes por parte de cuentas falsas y de personas, quienes le han dirigido ofensas y amenazas, incluso de muerte.

“Yo no miento, a mí no me gusta mentir, sólo que yo no había querido salir y hacer esta guerra digital que ha emprendido la candidata del PRIAN, pero ya no me voy a quedar callada y voy a contestar todas sus mentiras y sus farsas y sus montajes”, aseveró Monreal.

Asimismo, refirió que luego de que Alessandra Rojo de la Vega subiera el pasado viernes un video “de nuevo denostando, violentando y mintiendo” ha recibido más de mil comentarios menciones y descalificaciones, lo cual le parece “excesivo solamente por pedir un recuento voto por voto”.

Un ejemplo de los insultos y amenazas que he recibido en las últimas semanas y las cuales aumentaron desde que se pidió el recuento #VotoxVoto. Sí, temo por mi integridad, pero en especial temo por la de mis hijos y familia. pic.twitter.com/bHJI7OMmvU — Caty Monreal (@catymonreal_) July 11, 2024

LEO