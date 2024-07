El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de estar “en contra de la economía del pueblo“.

Esto, al retomar su molestia en contra de la Corte por haber echado atrás la ley eléctrica nacional que su Gobierno promovió, y que fue considerada como inconstitucional por el Supremo Mexicano a inicios de este año.

Al respecto, López Obrador reiteró que la decisión de los ministros no lo tiene tan contento y que:

“¿Cómo no me va a molestar?, si actúan en contra de la economía del pueblo de México, los ministros. Cancelan la Ley Eléctrica para favorecer a las empresas extranjeras, y dejar al consumidor a expensas, se lo decidan las empresas extranjeras en el costo del consumo”.

Y para sustentar su argumento, dijo que el proyecto “perverso” del neoliberalismo era que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generara cada vez menos energía y así quedarse con el mercado y, según su dicho, eso a los ministros no les importó:

“Y ellos, por intereses, por defender a las empresas extranjeras o nada más por ir en contra de nosotros, y también por cuestiones ideológicas, son muy reaccionarios, y tienen la idea de que lo único que funciona bien es lo privado, lo público no”.

Incluso, arremetió contra los médicos que han criticado la distribución gratuita de medicamentos, a los que tachó de “conservadores”, al considerar lo anterior como paternalismo.

En su Mañanera de este miércoles, López Obrador arremetió, sin pregunta de por medio, en contra del Judicial, al decir que “no está contento” con ese Poder debido a que le echó atrás la ley de la industria eléctrica:

“Por eso no me tienen tan contento los del Poder Judicial, porque ellos, y que me digan si no, por defender a empresas extranjeras, cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos y no les importó”.

Y por ello justificó, de nuevo, que el llamado Plan C no se trata de una venganza porque él no es vengativo y no odia “nada más que no olvido”.

