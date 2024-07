Luego de grabar contenido para adultos al interior del Metro de la Ciudad de México, Luna Bella se disculpó con su público.

A través de su cuenta de Instagram, la también modelo compartió un enlace en un stori que llevaba a su canal de Telegram. Ahí decidió emitir unas palabras por la reciente polémica que la envuelve.

Lo anterior lo hizo la exactriz del cine para adultos, ante la ola de críticas en su contra por su acción de grabar contenido explícito en el interior de las instalaciones del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro, específicamente en la estación Instituto del Petróleo, de la Línea 6.

En su canal de Telegram Luna Bella pidió disculpas a su público:

“Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné, lo siento, soy humano, si me dejan de seguir, entenderé, y solo yo sé mis razones y mi historia”.

Para quienes arremetieron contra ella, Verónica Coronado -nombre de pila de Luna Bella- indico que espera “que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pisen. Y a los haters gracias por la publicidad que obviamente aprovecharé a mi favor para seguir generando”.

Posteriormente, se sinceró por lo que ha pasado a lo largo de su vida en la cual aseguró que “ya no tengo nada que perder” pues “mi dignidad y reputación están por los suelos”.

“Sin victimizarme y sin llorar diría que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder. Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya la vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños. Muchos años se los entregué a mi familia. Ya no creo en el amor de pareja. Perdí la fe en los hombres. Mi dignidad y mi reputación están por los suelos”, añadió la modelo.

Al corte, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no han sancionado a Luna Bella a petición de algunos ciudadanos en redes sociales por mal uso de las instalaciones del Metro.

