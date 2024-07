Jugadores de Uruguay se lían a golpes con aficionados tras derrota

Después de que la Selección de Uruguay perdiera ante su similar de Colombia 1-0 en Bank of America Stadium de Carolina del Norte, el jugador del Liverpool, el uruguayo Darwin Núñez, perdió el control ante las burlas de los aficionados y corrió a las gradas, trepó y comenzó a golpear a quien se le atravesara en el camino.

En varios videos de redes sociales se puede ver cómo el delantero recibe un puñetazo en la cara, luego de intentar agredir a un hincha. Varios integrantes del equipo y elementos de seguridad intentaron detenerlo pero poco a poco se formó el caos dentro del área de aficionados.

Pero Darwin no fue el único, en las imágenes también se ve a Ronald Araujo entrarle al quite, por lo que Conmebol levantará sanciones probablemente por esta situación. Claramente, no se sabe bien por qué inició la pelea entre Darwin, Araujo y los fans de Colombia, pero se ve una campal con varios aficionados y los de la Selección Charrúa encendidos.

Uruguay perdió el control al finalizar el partido y si bien en la cancha de formó una gresca en la que Luis Suárez fue uno de los futbolistas más alterados, el hecho más lamentable se produjo en la grada, donde varios internacionales charrúas como Darwin Núñez, Ronald Araújo o José María Giménez se pelearon con aficionados colombianos.

En las imágenes se ve cómo Núñez es el primero en lanzarse contra los espectadores y retándolos a golpes y después llegan otros elementos de selección uruguaya en el que se puede distinguir a varios jugadores.

Uruguay players have gone into the stands and started to fight with Colombian fanspic.twitter.com/9JIS0k0J7s

— Action Network (@ActionNetworkHQ) July 11, 2024