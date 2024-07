El cineasta John Crowley (Cork, 1969), reconocido por la cinta Brooklyn (2015) –escrita por el novelista Nick Hornby y protagonizada por Saoirse Ronan y Domhnall Gleeson– dirige We Live in Time (2024), la nueva rom-com de A24 protagonizada por Andrew Garfield y Florence Pugh.

La comedia romántica, cuyo avance fue lanzado por la también productora estadounidense, sigue la historia de Almut (Florence Pugh) y Tobias (Andrew Garfield), un par de adultos-aparentemente-jóvenes que han de juntarse dadas las sorpresas del destino que no sólo modificarán con gracia sus días, sino también sus vidas. Ella parece no agotarse jamás; él, parece ser más mesurado. Tras el inexorable enamoramiento, con la luminosidad que el hecho trae consigo, tendrán que enfrentarse a una dura revelación. Entonces empezará la verdadera historia.

La coproducción franco-inglesa comenzó a gestarse con el desarrollo del guión por parte del dramaturgo británico Nick Payne con la productora francesa StudioCanal, a la que más tarde se sumaría SunnyMarch, compañía del actor Benedict Cumberbatch, misma que fungió como productora ejecutiva.

En 2023, tras el premio que Pugh y Garfield presentaron en la edición 95 de los Premios de la Academia, donde la cinta Everything Everywhere All at Once se llevó el máximo galardón de la noche, se hizo oficial que ambos protagonizarían la octava cinta del director irlandés. Un par de meses después, durante el Festival de Cine de Cannes, A24 obtuvo los derechos de distribución para Estados Unidos.

Adam James como Simon Maxon, Maram Corlett como Adrienne Duvall, Aoife Hinds como Skye, Nikhil Parmar como Sanjaja y Heayjer Craney como Buffy Jones son los actores y personajes que completan el cast. Asimismo, acompañando a Cumberbatch, en la producción, se encuentran los nombres de Leah Clarke, Adam Ackland y Guy Heeley, y Ron Halpen y Joe Naftalin, representando a SunnyMarch y StudioCanal, respectivamente.

We Live in Time tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en septiembre próximo, según lo anunció el mismo festival el pasado 9 de julio a través de su cuenta de X. A Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Benelux, Australia y Nueva Zelanda llegará en octubre, como también a Estados Unidos. Para México aún no hay distribuidora que haya adquirido los derechos.

Ve el tráiler a continuación.