El gobierno ha sabido aprovechar (quién sabe si alentar también), el conflicto interno dentro del PRI como un distractor de asuntos de mayor relevancia para el país.

Por ejemplo, la discusión de la reforma al Poder Judicial, en la que los ministros de la Corte, particularmente la presidenta Norma Piña y el ministro Javier Laynez Potisek, han presentado argumentos impecables sobre los pros y contras de la reforma tal y como quiere López Obrador.

No es que haya una resistencia per se para reformar al poder judicial, pero sí en los términos actuales que no garantizan que los juzgadores futuros sean los mejor preparados.

Ya se habló sobre el tema del riesgo que implica que grupos criminales impulsen las candidaturas de litigantes afines para ocupar cargos de jueces o magistrados, o que los grupos de poder económico y político hagan lo propio sabiendo que el juzgador le deberá un favor.

Si eso es lo que la iniciativa lopezobradorista quiere evitar o eliminar, su propuesta no solo no lo garantiza que ocurra, por el contrario, abre auténticas autopistas para que los grupos con poder, de cualquier tipo, impulsen a sus candidatos.

Sería ingenuo pensar que los nuevos juzgadores llegarán sin compromisos, si su carrera no dependerá del conocimiento de las leyes sino de sus patrocinadores políticos.

Nos debería preocupar, por ejemplo, cómo es que los discursos de los ministros son minimizados o francamente desechados por los legisladores afines a Morena que oyen, pero no escuchan porque ya tienen bien claro que a la iniciativa no se le moverá una coma.

La atención pública debería centrarse en lo importante.

Dos decisiones anunció ayer Manlio Fabio Beltrones: que un grupo de priistas, los mismos que han cuestionado la asamblea tricolor del fin de semana, la impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La impugnación (si se presenta), se hará pese a que el INE certificó las asambleas estatales y la nacional, como documentó nuestro compañero José Ureña.

Beltrones dice que procede la impugnación porque no cumplió con el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos que establece que ningún partido podrá modificar sus estatutos una vez iniciado el proceso electoral.

Y, como oficialmente el proceso electoral no ha concluido porque falta la calificación de la elección presidencial, por ahí podría haber una oportunidad.

El otro tema es que el sonorense anunció que no dejará la bancada del PRI, pero que no votará en bloque “porque a mí me eligió la población, no la dirigencia’’.

La Cooperativa de la Cruz Azul llevó a cabo “La Semana del Cooperativismo’’ en las oficinas corporativas de la Ciudad de México y, de manera simultánea, en la comunidad de Lagunas, Oaxaca.

Las pláticas fueron dirigidas a los nuevos cooperativistas a quienes se enfatizó los principios y valores de este modo de asociación laboral.

El viernes culminó con un conversatorio sobre la participación económica y democrática de los socios, donde participaron compañeros de cooperativas como Pascual, Ollini, LF del Centro, Unión de cooperativas de Michoacán Lázaro Cárdenas, así como los Consejos de Administración y Vigilancia de Cooperativa La Cruz Azul.

Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de La Cruz Azul, destacó “la importancia de la cooperación en nuestras comunidades.

“Son tiempos de desafíos económicos y sociales, es por eso que nuestra forma de trabajar debe ser un ejemplo de cómo construir un futuro más justo y sostenible, no sólo para nosotros, sino para todas las personas que nos rodean”.

