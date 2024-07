AMLO “no está contento” con el Judicial por echar atrás la ley eléctrica

En un nuevo embate en contra del Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no está contento” con ese Poder debido a que le echó atrás la ley eléctrica.

Este miércoles, y sin que mediara pregunta, el titular del Ejecutivo federal volvió a enfilar sus baterías en contra del Poder que considera “podrido” y que sólo sirve a intereses de la oligarquía o empresas, y dijo:

“Por eso no me tienen tan contento los del Poder Judicial, porque ellos, y que me digan si no, por defender a empresas extranjeras cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos y no les importó”.

Y por ello justificó, de nuevo, que el llamado Plan C no se trata de una venganza porque él no es vengativo y no odia “nada más que no olvido”.

Esto, porque rememoró que la intención de los gobiernos anteriores era desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por ello impulso una ley para recuperar a la empresa del Estado, ya que el proyecto neoliberal era privatizar el servicio:

“No nos íbamos a quedar sin luz, nada más que iban a venir a dar el servicio las empresas extranjeras, ese era el modelo. Lo que sí iba a suceder es que íbamos a pagar más con la luz. Por eso no me tienen tan contento los del Poder Judicial, porque ellos que me digan si no, por defender a las empresas extranjeras cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos. Y no les importó”.

Y por ello presumió que su administración “rescató” a la CFE y que a finales de 2024 generará casi 60 por ciento de la energía en el país.

