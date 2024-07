Previo al lanzamiento de su álbum In Waves, el productor Jamie XX ha anunciado una serie de conciertos como parte de su nueva gira y ha incluido a México en la lista.

El próximo 2 de octubre el Pepsi Center WTC será el lugar en el que el originario de Londres pondrá a bailar a los asistentes con sus nuevos temas los cuales verán la luz el próximo 20 de septiembre bajo el sello Young.

Por si te lo perdiste : Protagonizan Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington el primer tráiler de “Gladiador 2”

Y los grandes anuncios no paran 🫣 Jamie XX estrena nuevo álbum en septiembre y regresa a la Ciudad de México este 02 de octubre al Pepsi Center WTC con In Waves Tour ✨ Para mas información, regístrate en: https://t.co/5x3SrZmAGg 🎫 #PreventaCitibanamex: Jueves 11 de julio… pic.twitter.com/ab3dG2u5sx — ECO live (@ecoenvivo_) July 9, 2024

Este año, Jamie XX ha presentado “Baddy On The Floor” con Honey Dijon, “Treat Each Other Right” y “Life” a lado de Robyn, tracks que han recibido buenas críticas por parte de medios especializados.

A lo largo de 12 canciones, Jamie XX plasma sus emociones y la volatilidad de una noche de fiesta en las que incluirá a talentos como The Avalanches, Kelsey Lu, John Glacier, Panda Bear, Oona Doherty, Erykah Badu y sus compañeros de The xx; Romy y Oliver Sim.

El álbum de Jamie XX estará disponible en CD y en vinilo. Una de las ediciones incluirá un 12″ extra con los singles anteriores “It’s So Good”, “KILL DEM” y “LET’S DO IT AGAIN”, además de dos temas nuevos exclusivos: “F U (ft. Erykah Badu)” y “Do Something”.

LDAV