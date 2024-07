Héctor Zagal

(Profesor de la Facultad de Filosofía en la Universidad Panamericana)

No es sorpresa que los Beatles tengan más de un Día Internacional. ¡Son los Beatles! Se considera de manera oficial que su día es el 16 de enero, pues es la misma fecha en la que se inauguró el Cavern Club, lugar donde los cuatro músicos hicieron su debut.

Aun así, hay quienes aprovechan los días de julio para volverlos a festejar. Al parecer, Paul McCartney y John Lennon se conocieron un 6 de julio, por ello esa fecha también es motivo de celebración. Pasa lo mismo con el 10 de julio, pues rememora el día en que la banda llegó a Liverpool, luego de su exitosa gira por Estados Unidos en 1964. Además, ese mismo día estrenaron su película A Hard Day’s Night.

Los Beatles fueron revolucionarios en muchos sentidos, pero eso no los salvó de los escándalos dentro y fuera de la banda. En 1966, John Lennon dio una entrevista en la que criticó al cristianismo. Afirmó que tarde o temprano desaparecería y, por si fuera poco, dijo que los Beatles eran “más populares que Jesús”.

En Reino Unido, las palabras de Lennon pasaron sin pena ni gloria; en Estados Unidos, abundaron las críticas. Treinta estaciones de radio dejaron de reproducir la música de la banda y el tour en el que anunciaron su álbum “Revolver” estuvo lleno de protestas y manifestaciones en contra de los músicos.

Los incidentes provocaron que la banda no volviera a realizar tours y cancelara todos sus conciertos. George Harrison incluso puso la condición de no volver a tocar con público. Desde entonces, se volvieron una banda de estudio.

Sólo en 1969 tuvieron una última presentación en la azotea de los estudios Apple. No le avisaron a nadie, así que, de alguna forma, lograron tocar en vivo sin público. Claro, sólo por algunos minutos, pues cuando la gente advirtió el concierto improvisado, se formó un desastre vial en la zona. Ello, sumado al ruido que había, provocó que varios oficiales subieran hasta la azotea para callarlos.

Un año después, la banda se separó. Fue el final de uno de los grupos más influyentes en la música moderna. La fiebre de los Beatles pudo más que edades, géneros y fronteras. El asesinato de John Lennon, por ejemplo, fue un hecho que conmocionó a niños, jóvenes y adultos. Nunca olvidaremos ese día.

Hoy, más de cuarenta años después, el mundo sigue tarareando las letras y los coros de Help!, Hey Jude, Don’t Let Me Down, A Hard Day’s Night, Come Together, And I Love Her…

Sapere aude!

