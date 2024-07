Después de muchos rumores y algunos comentarios por parte de los protagonistas, DreamWorks Animation sorprendió a todo el mundo luego de anunciar de manera oficial la fecha de estreno de “Shrek 5”, cinta que contará con todo el elenco original de la franquicia.

Mediante un video publicado a través de su cuenta de X y que no cuenta con más de 12 segundos de duración, el famoso estudio de animación reveló que la quinta entrega de esta saga verá la luz a todo el público el próximo 1 de julio de 2026.

“No muy lejos, muy lejos… Shrek 5 llegará a los cines el 1 de julio de 2026 con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz“, se lee en la publicación de DreamWorks Animation.

Además del anuncio de la fecha oficial, también se confirmó lo que era un rumor, pues Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz, así como el resto de actores que dan voz a los principales personajes de la franquicia, volverán para quizás una última aventura dentro de este universo de películas animadas.

Hasta el momento no se han revelado más detalles de la trama que tomará la quinta entrega de esta cinta, recordemos que todo terminó en “Shrek Para Siempre”, luego de que nuestro protagonista tuviera un viaje mágico para valorar la vida que había conseguido.

Solo se sabe que Eddie Murphy ha platicado sobre las probabilidades de que se haga una película en solitario de “Burro”, tal y como sucedió con las dos cintas de “El Gato con Botas”.

