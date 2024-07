El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la posibilidad de que se realicen cambios a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, si es para mejorar su contenido y para bajar los requisitos para jueces. El presidente dijo que pueden realizarse cambios como quitar el requisito de tener experiencia mínima de cinco años para ocupar un cargo de un juez, pues en su opinión, un recién egresado de la carrera de Derecho es mejor intencionado, no tiene malas prácticas que suele dar el ejercicio profesional y tienen más entusiasmo para hacer valer la ley. Se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años la experiencia para que puedan participar como juez. Yo he estado en contra de eso, se nos pasó. Yo soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale con mucho entusiasmo de hacer valer la ley, está lleno de frescura de ideales, de llevar a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, pero ya cuando va pasando el tiempo, ya los cincos años ya ni hablemos, a los 10 años, ya perdieron la mística. No queremos que se apruebe sin quitar una coma a nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante. López Obrador insistió en que es necesaria la reforma Judicial, porque es un poder que está al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Lo que busca la reforma es limpiar de corrupción el poder judicial y no es para enojarnos, no es para preocuparnos. El pueblo va a elegir, cada vez que hay un problema, lo mejor es consultar al pueblo. López Obrador afirmó que es necesario reformar a las fiscalías porque hoy solo dan trámite a denuncias si hay influyentismo o dinero de por medio. Adelantó que pedirá al gabinete de seguridad que presente un reporte con la cantidad de casos en los que el Poder Judicial ordena en viernes la liberación de presuntos delincuentes y da a directores de reclusorios solo horas para cumplir, de no hacerlo, se les multa. Dándoles a los directores de los reclusorios, no más de 24 horas para que los dejen en libertad, para que no puedan indagar si hay órdenes de aprehensión en algún estado.

CLAUDIA SHEINBAUM; ESTE JUEVES DARÁ A CONOCER A LOS TITULARES DE TURISMO, CULTURA, TRABAJO Y EL CARGO DEL JEFE DE GABINETE

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, anunció que este jueves 11 de julio dará a conocer a quienes estarán a cargo de las secretarías de Turismo, Cultura y Trabajo. Además, presentará un nuevo cargo: la coordinación del gabinete, puesto que ya no se utilizaba y que ella recuperará en su gobierno. El jueves serían los que nos faltan, que es Turismo, Cultura, Trabajo y vamos a recuperar la coordinación del gabinete, el jefe de oficina o jefa de oficina. Sheinbaum acabaría este jueves de nombrar a los integrantes de su gabinete legal y a partir del jueves 18 de julio iniciará con los nombramientos del gabinete ampliado. Vamos a ver, son varios organismos descentralizados del gobierno y estamos definiendo y hablando con quien hoy participa en estos organismos, algunos de ellos probablemente se queden y otros, estaríamos cambiando. Sheinbaum, designará a los próximos titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) a finales de septiembre. En lo que respecta a los nombramientos del gabinete ampliado son: Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, Conagua, Infonavit, Conade, Profeco, Profepa, INM, Fonatur, Inmujeres.

ANA LILIA RIVERA; DESAHOGAN EN LA PERMANENTE COMPARECENCIAS DE ASPIRANTES A SALAS REGIONALES DEL TFJA

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado Ana Lilia Rivera Rivera, señalo que en la Primera Comisión de Trabajo de la Permanente, presidida por el senador Navor Alberto Rojas Mancera, se desahogaron las comparecencias de las personas candidatas a ocupar el cargo de Magistradas y Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TJFA), por un periodo de 10 años. Para este ejercicio se conformaron dos grupos integrados por legisladoras y legisladores de dicha Comisión, quienes evaluaron a las y los aspirantes en comparecencias que tuvieron una duración de hasta 15 minutos. Las y los aspirantes expusieron su especialización e idoneidad en torno al cargo para el cual fueron designadas, así como para exponer las razones por las cuales consideran ser idóneas para ocupar el mismo. Respondieron preguntas sobre su actuar en caso de ser elegidas o elegidos para el cargo. También, coincidieron en que se debe fortalecer el tribunal, a través de la integración de las tecnologías de la información para que los casos que se reciban se atiendan de manera más ágil, reducir costos operativos y hacer más eficiente a la institución. El grupo estuvo integrado por la diputada Adriana Bustamante Castellanos y los senadores Navor Alberto Rojas Mancera e Israel Zamora Guzmán, de Morena; Kenia López Rabadán, del PAN; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; así como por la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del PRI; y el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT.

MARIO DELGADO; PROXIMO SECRETARIO DE LA SEP ES APOYADO POR LA SNTE

Mario Delgado fue nombrado por Claudia Sheinbaum como el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), un perfil más político que técnico para esta dependencia. A diferencia de la línea que Claudia Sheinbaum había seguido con las secretarías de Ciencia, de próxima creación y Medio Ambiente, donde colocó a especialistas en esas materias, en el caso de la SEP nombró a un economista que en los últimos procesos electorales se encargó de dirigir a Morena de manera exitosa , pues en su dirigencia se han concretado la mayor parte de los triunfos. Delgado ya fue secretario de Educación cuando Marcelo Ebrard fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en los últimos años se ha desempeñado más como operador político. Ha sido senador y diputado federal. El nombramiento de Mario Delgado a la SEP ha causado división y polémica entre el magisterio: mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha celebrado el nombramiento, la organización sindical disidente agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha rechazado la designación. Organizaciones civiles que impulsan el derecho a la educación consideran que es urgente que el próximo titular de la SEP implemente una verdadera política educativa, debido a que consideran que el país atraviesa por una crisis en materia de educación que urge soluciones contundentes.

DIPUTADO IGNACIO MIER; FOROS NACIONALES DESMIENTEN MITOS SOBRE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró que los foros nacionales sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación han desmentido los mitos en torno a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. El legislador destacó que Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, ha estado involucrada en el análisis de esta reforma y en contacto constante con las y los legisladores, además de que solicitó ampliar el Parlamento Abierto para aclarar dudas y mitos. Estos diálogos han revelado la realidad de la justicia en México, donde las cárceles están llenas de inocentes y las calles de delincuentes, criticando la falta de buen juicio por parte de algunos jueces. Asimismo Mier Velazco desmintió que los integrantes del Poder Judicial se oponen a la reforma, y negó que estos cambios al marco jurídico provoquen una parálisis en el sistema judicial, ya que tendrá una transición ordenada. Otro mito derrumbado, es la pérdida de derechos de las y los trabajadores. Aseguró que todos los derechos adquiridos serán garantizados y respetados, y se impulsará la carrera judicial para que el personal capacitado pueda aspirar a ser jueces sin necesidad de padrinos políticos. Mier Velazco anunció la continuidad de los diálogos para revisar también los poderes judiciales en los estados, como en Puebla, que será sede de un foro importante aprobado por la virtual presidenta electa.

ALFONSO RAMIREZ CUELLAR; DIPUTADOS ELECTOS RECIENTEMENTE, ESTAMOS LLAMADOS A LA UNIDAD Y AL TRABAJO PARA LOGRAR LA APROBACION DE LAS REFORMAS

El diputado electo Alfonso Ramírez Cuéllar, ha estado muy activo trabajando de la mano de Ramírez de la O, aunque el diputado no quita el dedo del renglón para ser el vicepresidente de Morena en San Lázaro. El camino de Alfonso Ramírez Cuéllar después de su triunfo como diputado federal electo fue buscar la coordinación de la bancada de Morena en San Lázaro, camino que Claudia Sheinbaum lo asigno al senador Ricardo Monreal tras acuerdos con antelación. Pero esto no hizo que el morenista dejara de trabajar en la confección del Presupuesto 2025. Ramírez Cuéllar ya se ha reunido con el equipo de Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda quien fue confirmado para repetir en la misma secretaria bajo la administración de Sheinbaum Pardo. Nosotros los diputados recién electos estamos llamados a la unidad y al trabajo para que esas iniciativas se aprueben, garantizando dar prioridad a las reformas constitucionales de la presidenta electa declaró Ramírez Cuellar. Para ello, insistió en que es necesario garantizar la vice coordinación para su grupo parlamentario (Morena), contra la promoción que hace Monreal de su operador, el líder sindical Pedro Haces, y contra la promoción que hace el senador electo Adán Augusto López de su hombre de confianza, Arturo Ávila Anaya.

DIPUTADOS MANUEL ALEJANDRO ROBLES Y MARIO ALBERTO TORRES; APOYAN A ACTIVISTAS EN PRO DE MIGRANTES Y REFUGIADOS, SOLICITAN A LA COMAR REANUDAR OPERACIONES

Los diputados Manuel Alejandro Robles Gómez y Mario Alberto Torres Escudero, de Morena, respaldaron a activistas en pro de migrantes y refugiados que demandan a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de México, que reanude sus labores, ya que al tener paralizadas sus operaciones afecta los procesos y derechos de las personas en movilidad. El diputado Mario Alberto Torres explicó que la Comar cerró por la inconformidad de vecinos sobre alguna situación que ya se resolvió y las autoridades siguen sin reabrir sus oficinas. Es importante la reintegración de todos los hombres y mujeres, niños y niñas refugiados que buscan asilo para que se les apoye con su documentación para transitar por el país. Un llamado para que se abra lo antes posible esta oficina. Lorena Cano, de Mujeres Migrantes, expuso que en este momento la Comar no cuenta con una oficina para operar en la Ciudad de México y se han suspendido los plazos y términos, por lo que hay muchas personas, entre ellas mujeres víctimas de violencia, que no puede continuar con sus procedimientos y no pueden acceder a un documento migratorio para contar con derechos y protección. Gerardo Talavera, de Casa Refugiados, apuntó que la inactividad de la Comar en la Ciudad de México ha impactado en por lo menos 4 mil personas, entre ellos muchos menores, quienes no han tenido acceso a ningún procedimiento. Los albergues de migrantes están atendiendo hasta 800 personas, cuando su capacidad es para dar atención a 100 migrantes y refugiados y esto debido a que no pueden acceder a un documento para continuar su camino.

LA UAS; ALZA LA VOZ Y CONDENA ATENTADO CONTRA ARNOLDO VALLE; PIDE QUE FGR ATRAIGA EL CASO

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a través de su máximo órgano de Gobierno, el H. Consejo Universitario, alzó enérgicamente la voz y ratificó la condena por el reciente atentado contra el Director de Comunicación Social de esta casas de estudios, Ing. Arnoldo Valle Leyva, aprobó hacer lo conducente para que sea la Fiscalía General de la República quien atraiga el caso y aprobó un Plan de Acción en el que destaca acudir en caravana a Palacio Nacional en la Ciudad de México para denunciar la persecución política y exigir respeto a la Autonomía Universitaria y seguridad para los universitarios. Los consejeros se pronunciaron por radicalizar acciones ante los hechos ocurridos el pasado sábado pues aseguraron fueron contra todas y todos los universitarios por lo que el Plan de Acción aprobado contempla también movilizaciones permanentes en plazas y edificios públicos, volanteo informativo en cruceros y casa por casa, perifoneo, entre otras actividades que se vayan acordando. El doctor Robespierre Lizárraga Otero, narró el artero ataque contra Valle Leyva señalando que se realizó en una hora en que personal de la Universidad estaba laborando y recién se había celebrado una graduación por lo que el personal vivió momentos de angustia, caos, miedo e incertidumbre e informó que el Director de Comunicación se encuentra bien físicamente. Critico que el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya lejos de abrazar a su institución y cumplir con la responsabilidad que el pueblo le confiere tuvo lamentables expresiones. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, se manifestó enterado y ordenó que se actuara en consecuencia. Lamento mucho que el ciudadano Gobernador haya tenido expresiones lacerantes terribles y bárbaras en contra de la Universidad. Los consejeros Carlos Alfonso Ontiveros Elguezabal y José Ramón Bonilla Rojas plantearon que la Fiscalía General de la República atraiga la carpeta del atentado del viernes porque desconfían del Gobierno Estatal luego de las expresiones que hizo sobre el caso y haber revelado haber visto los videos, a los cuales no debería tener acceso, lo que deja claro que tiene maridaje con la Fiscalía estatal.

DIPUTADO HAMLET GARCÍA; HOY SE LLEVARA A CABO PARLAMENTO ABIERTO “DIVISIÓN DE PODERES, MEDIOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES”

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) informó que hoy martes 9 de julio se llevará a cabo el foro de Parlamento Abierto sobre la reforma al Poder Judicial denominado “División de poderes, medios legales y constitucionales” en el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas. El legislador dijo estar muy contento con el desempaño que ha habido en los foros de Parlamento Abierto. García Almaguer mencionó que en dicho foro habrá ponentes importantes como Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Andrés García Repper, integrante del Comité Técnico que eligió a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); Arturo Espinosa, colaborador del medio Atypical; Jaime Cárdenas Gracia y Eduardo Andrade, ambos ex legisladores. Consideró que la discusión se desarrolla en un entorno nacional muy interesante por la indebida actuación del juez Noveno de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza, quien está acusado de ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF) o al Senado de la República continuar con la designación de dos magistrados electorales faltantes, al considerar que no respeta la Constitución. Las autoridades deben actuar dentro del marco de sus competencias. El juez de distrito en materia administrativa no es competente y nos preocupa porque es un juez que pasó sus exámenes, su proceso de selección de carrera. No es que no conozca la materia electoral. Sobre los cambios que se perfilan a la reforma al Poder Judicial, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tendría objeción en que se modificara la iniciativa.

DIPUTADO JORGE ROMERO; PAN DEFENDERÁ TRIUNFOS DE MIGUEL VARELA Y ALESSANDRA ROJO

El diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, aseguró que su partido defenderá los triunfos que la ciudadanía otorgó a Miguel Varela en Zacatecas y a Alessandra Rojo en la Ciudad de México, respectivamente. Afirmó que se debe respetar la voluntad popular, fundamental en un país democrático, y evitar prácticas autoritarias que deslegitimen el proceso electoral. Vamos a defender cada voto, porque la ciudadanía nos dio su confianza y no los vamos a defraudar. Todo nuestro apoyo a Miguel y Alessandra. Hizo un llamado a las autoridades electorales de Zacatecas y de la Ciudad de México a respetar el mandato de la gente de manera imparcial y objetiva, manteniendo la confianza en las instituciones en la materia. Romero Herrera subrayó la importancia de escuchar y respetar cada voto para el buen funcionamiento del sistema democrático. No podemos permitir que se ignore la decisión de la ciudadanía. Debemos asegurarnos que los resultados reflejen verdaderamente el mandato de la gente.

DIPUTADA MELISSA VARGAS; PARA DEFINIR LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO

NO HAY QUE TENER PANICO A LA REELECCIÓN

La diputada Melissa Vargas Camacho (PRI) pidió a las y los priistas no tenerle miedo a la reelección en el proceso para definir la nueva dirigencia de su partido, siempre y cuando sean las mejores opciones. Sostuvo que quienes se oponen a la relección del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, deberían postularse para competir, que presenten su propuesta, va a haber una convocatoria abierta, seguramente, para competir y pues que gane el mejor. Asimismo advirtió que se avecina una etapa profunda de reflexión y de análisis para el PRI. Vargas Camacho comento; Yo le tengo miedo a los políticos que no están dispuestos a salir a luchar, que no se quieren ensuciar los zapatos, a los políticos que no quieren ser una real oposición, a esos sí. Bienvenida la competencia, viene un proceso interno en el partido para elegir dirigencia, pues que se postulen los mejores y si ellos se consideran que son los mejores quienes hoy critican, pues que se postulen y que presenten su oferta y su plataforma. Y todos los priistas hablemos de votar libremente.

JOE BIDEN; PIDE QUE APOYEN SU CANDIDATURA

El presidente Joe Biden, quien busca la reelección en noviembre, pide a sus compañeros de partido que lo desafíen en la convención de agosto, si no lo quieren en la boleta. Joe Biden, seguirá reuniéndose con votantes en iglesias, locales de sindicatos y otros lugares en los próximos días. Biden, aseguró a sus compañeros del Partido demócrata en el Congreso que está firmemente comprometido a seguir en la carrera presidencial de 2024, por lo que les pidió su apoyo o que desafíen su candidatura en la convención del partido. No me voy a ninguna parte. Algunos demócratas de la Cámara de representantes han pedido a Biden, que ponga fin a su campaña, después de un pobre desempeño en el debate del 27 de junio contra el republicano Donald Trump, que hizo crecer las especulaciones sobre su idoneidad para el cargo. El presidente Biden se encuentra bajo la lupa está semana, pues recibirá como anfitrión una cumbre de la OTAN en Washington, entre temores de que Donald Trump pueda ganar las elecciones del 5 de noviembre y gobierne por segunda vez el país. Biden escribió una carta a los congresistas demócratas en la que niega retirarse de la carrera por la presidencia. La cuestión de cómo avanzar ha sido bien ventilada desde hace más de una semana. Y es hora de que termine. Tenemos una tarea. Y es vencer a Donald Trump. Muchos países europeos temen el regreso de Trump, porque ha criticado reiteradamente a la OTAN, ha expresado su admiración por el presidente ruso Vladimir Putin y a insistido en que él podría lograr poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania.

REPUBLICANOS EN EEUU; APRUEBAN PROGRAMA ELECTORAL QUE INCLUYE LA MAYOR DEPORTACIÓN DE LA HISTORIA DE EEUU

El Partido Republicano de Estados Unidos aprobó un programa electoral que incluye llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país, en caso de que su candidato, Donald Trump, gane las elecciones del próximo 5 de noviembre. El Comité Nacional Republicano avaló un programa de 20 puntos para un eventual segundo mandato de Trump, a quien el partido nominará formalmente durante la convención que se llevará a cabo la semana que viene en Milwaukee (Wisconsin). La lista, que adopta la retórica antiinmigración de Trump, propone detener la invasión migrante en Estados Unidos y llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia del país.

