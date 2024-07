La cúpula priista determinará mañana vía zoom el método electivo para la renovación de la Presidencia y Secretaría General del Partido para el período 2024-2028, además de la integración de nuevos miembros a su Consejo Político Nacional.

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que la militancia tricolor en los estados está solicitando que se presente ante la Comisión de Justicia Partidaria la expulsión contra militantes que atenten contra la unidad del partido.

En conferencia de prensa en la sede nacional del tricolor, Moreno agregó que también le compartieron propuestas para crear comisiones para llamarlos a cuentas en el partido y en el Congreso de la Unión para que rindan cuentas quienes ahora, insistió, buscan dividir al instituto político.

El líder nacional tricolor se lanzó contra el exsecretario de Educación Pública en el sexenio anterior y excoordinador de campaña del PRI en 2018, Aurelio Nuño; la exdiputada y exdirigente nacional, Dulce María Sauri; el senador electo, Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el también exlíder nacional del PRI, Enrique Ochoa.

Incluso proyectó en las pantallas fichas de estos priistas con los señalamientos que tuvieron durante su paso por el partido o como funcionarios durante administraciones pasadas.

“No. No van a evadir su responsabilidad y de una vez se los digo: los vamos a exhibir los priistas a esta bola de cínicos y corruptos sinvergüenzas; y no nos van a asustar ni nos vamos a echar para atrás. Yo soy un gladiador.

“Yo estoy echado para adelante siempre y a mí no me van a asustar ni a doblar (y) no es violencia, es claridad. Como ellos me han difamado y calumniado todos los días, porque ellos no hacen propuestas para el PRI, ellos atacan a su dirigencia y lastiman al PRI”, dijo Alito.

Moreno sostuvo que quienes buscan la división del PRI lo hacen a cambio de obtener impunidad y dejar un partido al servicio del Gobierno, por lo que los tachó de cínicos, corruptos y sinvergüenzas.

El líder del tricolor aseveró que es falsa la percepción de su permanencia al frente del PRI, pues en la renovación participará él, pero también quienes así lo decidan.