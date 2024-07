Con un cierre intenso de carrera y la persecución del español Álex Palou por una diferencia menor a un segundo, el mexicano Patricio O’Ward se proclamó ganador del Gran Premio de Mid-Ohio en la primera carrera dentro IndyCar Series con el nuevo sistema de motores híbridos con el equipo Arrow McLaren, en lo que fue su segunda victoria de la temporada y sexta en su carrera dentro del serial norteamericano.



Un fallo en su último ingreso a pits por parte del español, dejó con vía libre al mexicano para hacerse con el primer sitio, que ya desde el sábado había peleado ante el mismo Álex y que quedó definido en la clasificación por tres milésimas de segundo para el ibérico que este domingo salió desde la pole position. Al finalizar las 80 vueltas en la carrera, O’Ward culminó con una diferencia de 0.4993 segundos sobre el piloto de Chip Ganassi.



“Sé que ganamos en St. Petersburg pero ésta es una victoria como tal (la otra se produjo semanas después por una sanción sobre el equipo Penske). Nos ganamos esto en equipo. Ha sido un gran trabajo de todos”, indicó el mexicano que ya desde el sábado había mostrado la viabilidad del auto y el motor híbrido de McLaren.



Con 51 puntos a su causa y hasta tres lugares en la tabla general para marchar ahora tercero, el mexicano recuperó terreno en el campeonato del serial al llegar a 259 unidades, en tanto que Palou con 41 sumados este domingo, llegó a 329 para mantenerse líder de la competición, seguido por Will Power que suma 281 unidades después de nueve fechas corridas en el calendario y ocho más por disputarse.



Acompañado en la terna final por Álex Palou y Scott McLaughlin, el mexicano se convirtió en el primer piloto del equipo británico que gana una carrera con el motor híbrido introducido apenas para esta carrera realizada en el Mid-Ohio Sports Car Course.



“Desde la segunda práctica me sentí muy cómodo con el auto y en general todo el fin de semana. Estuvimos empujando fuerte en todo momento y me quito el sombrero por el equipo de McLaren, que hoy me dió un cohete”, agregó el regiomontano.



Previo a este triunfo, los mejores resultados de Patricio en Mid-Ohio se limitaban a dos octavos lugares conseguidos en 2021 y 2023, que también le significó el fin a una sequía de tres carreras consecutivas fuera del podio o del top cinco en la parrilla. La siguiente parada del campeonato vendrá con una doble fecha entre sábado y domingo del 13 y 14 de julio en el Gran Premio de Iowa.



Clasificación IndyCar



Pilotos Puntos

Álex Palou 329

Will Power 281

Patricio O’Ward 259

Scott Dixon 258

Colton Herta 249

Kyle Kirkwood 234

Alexander Rossi 226

Scott McLaughlin 224

Felix Rosenqvist 192

Josef Newgarden 186

