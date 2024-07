El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la evaluación del Plan de Justicia para el Pueblo Seri en Pitiquito, Sonora, celebró la inauguración del Acueducto, dijo que a fin de mes, no faltara el agua que era una demanda de ustedes, ya va a haber agua, agua limpia, agua dulce, El Acueducto Seri –parte del Plan de Justicia para el Pueblo Seri– consta de 80 kilómetros y alimentará de agua potable a las poblaciones de Desemboque de los Saris y Punta Chueca, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). De acuerdo con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, este acueducto distribuirá 435 mil litros de agua y el avance de obras es del 85 por ciento. Como parte de las acciones del Plan de Justicia, la Comisión Federal de Electricidad realizó la ampliación y modernización de la red eléctrica con una inversión de 17 millones de pesos. En materia de caminos se realiza la conservación de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino-Puerto Libertad; se ha concluido la primera etapa de 71 kilómetros con una inversión de 100 millones de pesos. Para terminar la segunda etapa se invertirán 310 millones de pesos en un tramo de 97 kilómetros. Sobre las acciones de vivienda, el titular del INPI dio a conocer que en ambas comunidades se han realizado 195 intervenciones con una inversión de 64.5 millones de pesos. A través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, se ha apoyado a pescadores seris a partir de una inversión de 65 millones de pesos. Adicionalmente, señalo López Obrador que a través del IMSS Bienestar y en colaboración con la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora, se implementa un proyecto para la salud de los habitantes seris de la región. Acompañado de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el jefe del Ejecutivo reiteró que continuará el apoyo a las comunidades indígenas del país y el Plan de Justicia para el Pueblo Seri.

CLAUDIA SHEINBAUM; ES RECONOCIDA POR LOS PUEBLOS YAQUI: DAN EL BASTON DE MANDO

La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, recibió de los líderes de la antigua etnia Yaqui el bastón de mando, en el lugar más sagrado para este pueblo originario: la ancestral ramada, epicentro de su toma de decisiones. Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que dará continuidad al máximo principio del llamado Humanismo Mexicano: por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la manera que vamos a seguir gobernando, por eso hablamos de continuidad de la cuarta transformación, porque eso no va a cambiar. La virtual presidenta electa acompañó al mandatario federal, como parte de la “transición en terreno”, a verificar los avances en el plan de justicia para el pueblo seri, que sobre todo resolverá una demanda histórica de este pueblo originario: agua potable de calidad en medio de la desértica zona en la que habitan, con un acueducto que comenzará a operar a finales de este mes. Refirió que en 2018 llegó al país la transformación encabezada por el mejor presidente que ha tenido México. López Obrador reaccionó de inmediato: “No le crean”, soltó sonriente, y uno de los asistentes gritó: ¡Larga vida a nuestro presidente!. López Obrador volvió a interrumpir para responder al halago: Es que es muy buena y nos queremos mucho, además va a ser la mejor presidenta de México. Sheinbaum agradeció y continuó su discurso. Desde este punto de la geografía sonorense, cercano al Golfo de California, Sheinbaum Pardo expresó su compromiso para continuar con este plan y tomó nota para la pavimentación de tres caminos que previamente, a nombre de los pobladores, pidió Gabriela Moreno, autoridad de la etnia. Reivindicamos el humanismo mexicano y vengo a comprometerme con ustedes a que vamos a seguir gobernando con esos propicios.

MARIO DELGADO SEP, ROSA ICELA A SEGOB, ARIADNA MONTIEL A BIENESTAR Y OMAR HARFUCH A SEGURIDAD

La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó otra parte de su gabinete de trabajo, Rosa Icela Rodríguez será Secretaría de Gobernación como lo fue en el inicio de la gestión de Claudia Sheinbaum en CDMX. Ariadna Montiel seguirá al frente de la Secretaría del Bienestar. Omar García Harfuch repetirá la labor que hizo en CDMX, pero ahora de manera federal en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mario Delgado encabezará la Secretaría de Educación Pública, como lo fue por un tiempo durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard en el entonces D.F.

MARCELA GUERRA; PIDE A INE LIMITAR LA SOBRERREPRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a ser garante del respeto al artículo 54 constitucional que limita la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, a no sucumbir al apetito de socavar la división de poderes ni formar parte de la demolición de lo avanzado en materia democrática en los últimos 30 años. La Carta magna establece que ningún partido político podrá tener más del 8 por ciento de los diputados que ganó en las urnas. Guerra Castillo indicó que, si bien la coalición del gobierno obtuvo el 60 por ciento de la votación, hay un 40 por ciento de electores que no deben ver burlado su sufragio ni su voluntad expresada en las urnas: el equilibrio en la representación popular. En los comicios del 2 de junio, la ciudadanía definió con su voto el rumbo del país y éste fue a favor del pluralismo, el equilibrio, la diversidad y la colaboración entre las diferentes fuerzas políticas.

SENADOR RICARDO MONREAL; CON DIALOGO Y DISCUSIÓN EN MANCUERNA CON LA CIUDADANIA DEFENDEREMOS LA REFORMA JUDICIAL

El Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, confirmó su participación en el foro de consulta y diálogo por la reforma al poder judicial. En dicho foro, el diputado federal electo por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luis Humberto Fernández, se reunió con Ricardo Monreal informando que estas actividades se mantendrán durante los meses de julio y agosto, con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la discusión sobre la reforma judicial. Realmente alguien puede salir a la calle y reafirmar que el Poder Judicial es un poder que da acceso en los términos que obliga la Constitución para todas y todos, cuestiono el diputado. Ricardo Monreal señalo que la reforma al Poder Judicial no es para escandalizarse, y es lo que vamos a buscar brindar en los foros y asambleas. Detalló que esta reforma tiene tres ejes fundamentales, como es la elección popular de ministros, magistrados y jueces; la reforma al consejo de la judicatura federal, y la integración y funcionamiento de la corte. Además de este foro inicial, se han programado otros dos foros en el municipio de San Juan del Río, así como también la organización de un foro en la región serrana del estado. Asimismo anunciaron, realizar asambleas informativas en diferentes localidades de la entidad. Por su parte la senadora electa Beatriz Robles destacó la importancia de la reforma, argumentando que busca una participación plena de los nueve ministros en la toma de decisiones judiciales, en lugar de solo tres. Recordando que esta propuesta ha estado en discusión desde el mandato del ex ministro Arturo Saldívar. Ya hemos visto cómo 3 ministros pueden echar abajo si todos votan a favor de algo, entonces, creo que va a ser más democrática también la justicia y además esa es la idea que la justicia sea pronta y expedita, yo creo que se va a sentir, es algo que está ya muy analizado, que se estaba proponiendo desde que estaba el ex ministro Arturo Saldívar.

DIPUTADO IGNACIO MIER; REFORMA JUDICIAL PERMITIRÁ TRANSICIÓN ORDENADA

El coordinador de los diputados de Morena Ignacio Mier Velazco, indico que es falso que habría una parálisis por la elección de jueces, ministros y magistrados, porque con el modelo que está planteando habría una transición que permitiera que el poder Judicial siga operando y desempeñando sus funciones. Acotó que todos los derechos adquiridos de todo el personal del poder Judicial, como los archivistas, actuarios, secretarios, notificadores y de todo el personal que colabora en el poder Judicial, están siendo garantizados y serán respetados. Se verán beneficiados pues se impulsará la carrera judicial para que el personal que haya hecho carrera pueda participar para ser jueces, pues aun cuando tienen carrera judicial o preparación académica, nunca ven esa oportunidad porque para llegar a jueces tienes que tener un padrino arriba no solamente la carrera y la preparación pues ahora ya van a poder participar. Detalló que las conclusiones de los foros de diálogo sobre la Reforma Judicial están siendo analizadas por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, quien mantiene contacto constante con diputados y senadores. Ignacio Mier anunció que “vamos a continuar con los diálogos porque también hay que revisar a los poderes judiciales en los estados; la doctora Claudia Sheinbaum aceptó que Puebla fuera sede para tocar uno de los temas más importantes.

ALEJANDRO “ALITO” MORENO; PODRA SEGUIR PONIENDO SENADORES PLURIS, DIPUTADOS PLURIS, GOBERNADORES, PRESIDENTES MUNCIPALES, DIPUTADOS LOCALES ENTRE OTROS

El actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, durante su 24 Asamblea Nacional, el PRI modificó diversos artículos a sus estatutos, entre ellos el primer párrafo del 172, en el cual se establece que la dirigencia nacional y las estatales pueden ser electas hasta por tres periodos consecutivos, cada uno conformado por cuatros años. Por lo que Alejandro Moreno se podrá reelegir hasta 2032, pues modificaron los estatutos de este organismo político. La votación fue unánime y a mano alzada; una vez aprobado, la mayoría de los priistas gritaron “Viva Alito, viva Alito”, en apoyo al dirigente nacional; mientras, algunos pidieron “no reelección”. Con esto, tanto Alejandro Moreno y Carolina Viggiano podrán buscar la reelección como presidente y secretaria general del PRI, respectivamente. También se avaló la reducción de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), así como promover la participación de las mujeres en 60% de los cargos. Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri y Beatriz Paredes, sostuvieron que Alejandro Moreno se prepara para buscar reelección de la dirigencia del PRI. Dulce María Sauri, dijo pretende modificar los estatutos; sin embargo, los resultados que ha dado durante su mandato han sido nulos, pues en los últimos cinco años perdió 11 gubernaturas, dejó al partido como la cuarta fuerza política y perdió más de 600,000 militantes, entre ellos figuras relevantes dentro de este organismo político, como Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu.

BELTRONES, PAREDES, SAURI; NO A LA EXTENSION DEL MANDATO DE LA DIRIGENCIA NACIONAL

En la XXIV Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), trascendió que uno de los puntos que se aprobaría es la reelección de Alejandro Alito Moreno Cárdenas como presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Se reforma el artículo 178 de los Estatutos para que se permita que las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría General nacionales puedan ser electos hasta en tres ocasiones consecutivas. “Las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General electas para los Comités Ejecutivo Nacional durarán en su función cuatro años y podrán ser electas hasta por tres periodos consecutivos”. Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes se posicionaron en contra de esta reforma y han manifestado su inconformidad ante los trabajos que se planearon para el evento que se llevo a cabo este domingo 7 de julio. A esta reformase opuso un grupo de más de 200 priistas, encabezados por la ex presidenta del tricolor, Dulce María Sauri, así como José Natividad González Parás, Fernando Baeza Méndez, Guillermo Mercado Romero, ex gobernadores de Nuevo León, Chihuahua y Baja California Sur, respectivamente. También se sumaron el ex gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwel; el ex presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza; así como el ex titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. Indicaron que la convocatoria a la Asamblea Nacional está violando la normatividad, debido a que no ha concluido el proceso electoral 2023-2024 y, tal como Dulce María Sauri lo declaro pidieron cuatro puntos: Suspensión de la XXIV Asamblea Nacional. Cese inmediato de las funciones que ostentan los actuales presidente y secretaria general del partido. Integración de una dirigencia interina que convoque a una nueva asamblea. Elección de una nueva dirigencia nacional mediante el voto de la militancia. La también ex presidenta del partido y senadora, Beatriz Paredes Rangel, hizo un llamado a la militancia del partido para que no se permita la reelección del ex gobernador de Campeche como dirigente nacional. El senador electo Manlio Fabio Beltrones se dijo en contra de los cambios a los estatutos debido a que van en contra de la esencia del Revolucionario Institucional, partido que por décadas se auto nombró como “heredero de la revolución”.

JOE BIDEN; SI EL “TODOPODEROSO” ME LO PIDE, ABANDONO LA CONTIENDA ELECTORAL

El presidente Joe Biden, aseguró después del debate presidencial de la semana pasada que la única posibilidad de abandonar la carrera presidencial será que el Señor Todopoderoso se lo pida. Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar. La respuesta de Biden de 81 años, llegó después de que el periodista Stephanopoulos le cuestionara sobre cómo reaccionaría si el líder de la mayoría del Senado de EE.UU., Chuck Schumer, y la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresaran sus preocupaciones en torno a la pérdida del poder. Joe Biden negó varias veces que eso vaya a pasar y dijo que todos son escenarios hipotéticos.

GABRIEL ATTAL; PRESENTARÁ SU RENUNCIA AL PRESIDENTE EMMANUEL MACRON

El primer ministro francés, Gabriel Attal, anunció que presentará su renuncia hoy lunes al presidente Emmanuel Macron, tras la victoria de la oposición de izquierdas en las elecciones legislativas anticipadas. A menos de tres semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de París, el jefe del gobierno de centroderecha precisó no obstante que seguirá en el cargo mientras el deber lo exija, máxime cuando ningún bloque político logró la mayoría absoluta.

