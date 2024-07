Mal día para Sergio “Checo” Pérez, quien tendrá que salir penúltimo este domingo 7 de julio en el Gran Premio de Gran Bretaña, dentro de la Fórmula 1.

Cuando todo parecía que el piloto mexicano lograría recuperarse de los últimos malos resultados de la temporada, este sábado 6 de julio no logró hacer una buena clasificatoria.

Mientras que ayer viernes obtuvo un tercer lugar en la segunda práctica libre, este día bajó puestos hasta el noveno lugar en la tercera práctica libre. Sin embargo, lo más duro vendría en la sesión clasificatoria.

Durante la Q1, el piloto de Red Bull salió de la pista, lo que generó una bandera roja. Asentado en la grava, “Checo” no pudo continuar en la clasificatoria.

Por lo anterior, Sergio Pérez saldrá penúltimo para la carrera del domingo. Lo anterior, gracias al francés Pierre Gasly (Alpine), quien tenía seguro el último lugar por una penalización reglamentaria, luego de que hizo un cambio de motor antes de este Gran Premio. De no ser por Gastly, “Checo” hubiera sido último.

The two Mercedes end a crazy first session on top 👀 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/o6iRqgBpAz

El piloto de Mercedes, George Russell, logró la “pole position” en su país, luego de firmar el mejor tiempo en la sesión clasificatoria en el circuito de Silverstone.

Ganador del pasado domingo en el Gran Premio de Austria, Russell se benefició de un accidente entre Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), por lo que así pudo lograr la tercera “pole position” de su carrera y la segunda en un mes.

“Es increíble. Al principio de temporada no hubiera podido ni soñar con estar en la “pole position” aquí y hoy hemos sido primer y segundo, con Lewis. Y Lando ha quedado tercero, esto es genial”, comentó el piloto al finalizar la sesión.

La tercia en la salida de parrilla será británica, pues los pilotos Lewis Hamilton (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), consiguieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Por su parte, el actual campeón y líder de la competencia, Max Verstappen, tuvo que conformarse con el cuarto puesto de la clasificatoria tras el accidente con Norris. Oscar Piastri completó el top 5 en la parrilla de salida.

Mercedes on the front row, Norris and Verstappen tucked in behind 🤩

The starting grid for Sunday’s race 👀#F1 #BritishGP pic.twitter.com/fdF12rTXZA

— Formula 1 (@F1) July 6, 2024