Derrotado junto a su hermano en Jamie en la primera ronda del torneo varonil de parejas, Andy Murray tuvo un sentido adiós de la Cancha Central de Wimbledon, tras renunciar días atrás al torneo individual y lo que supone fue su última aparición en el torneo de casa que conquistó en 2013 y 2016.

Después de perder por marcadores de 7-6 y 6-4 ante la dupla australiana de John Peers y Rinky Hijikata, el británico de 37 años recibió un homenaje de la organización que llevó a las lágrimas al último tenista inglés en ganar dentro de la hierba del All England Lawn Tennis and Croquet Club, tras reconocer que su cuerpo ya no le permite jugar al más alto nivel.

“Me encantaría seguir pero no puedo físicamente. Es demasiado duro y todas las lesiones se han ido sumando. No han sido insignificantes. Quiero jugar para siempre. Amo este deporte que me ha dado mucho. No quiero parar pero entonces es difícil”, afirmó Murray tras un video en el que se mostraron sus mejores momentos en Wimbledon.

Tras caer junto a su hermano y ya sin opciones en la categoría individual, Andy aún tendrá una última oportunidad de progresar en su presentación final en Wimbledon, al tener por delante el torneo mixto junto a Emma Raducanu y un juego de segunda ronda ante Marcelo Arévalo y Zhang Shuai de este sábado.

Para el certamen varonil y con victorias de Novak Djokovic en cuatro sets ante Jacob Fearnley con números generales de 3-6, 4-6, 7-5 y 5-7, que el balcánico tuvo que resolver después de tres hora de juego ante un rival que llegó a Wimbledon sin ranking internacional y con un Wildcard que le otorgó el torneo por ser de nacionalidad británica.

La sorpresa de la jornada la tuvo el finlandés Emil Ruusuvuori después de eliminar a Stéfanos Tsitsipas en cuatro períodos de 7-6, 7-6, 3-6 y 6-3. Cameron Norrie venció a Jack Draper en duelo entre los mejores tenistas británicos de la actualidad y Alexander Zverev venció a Marcos Giron en tan solo tres episodios./24Horas

González avanza a segundo ronda

Con un marcador de 6-3, 3-6 y 6-3, la dupla conformada por el mexicano Santiago González y el francés Edouard Roger-Vasselin se impuso al equipo británico de Dany Evans y Henry Searle en el debut del tenista tricolor dentro del torneo de dobles en Wimbledon.

Aún pese a ser superados en aspectos como el saque, dónde los locales sumar hasta cinco aces y tres dobles faltas para el dúo franco-mexicano, tanto Santiago como Edouard consiguieron mayor cantidad de unidades desde el primer y segundo servicio, con un total de 79 puntos logrados en el juego por los 68 del equipo que contó con el apoyo local.

El mexicano tendrá relativa calma para este fin de semana, ya que también tendrá que jugar este viernes la segunda ronda del torneo mixto junto a la también tenista tricolor, Giuliana Olmos ante los británicos Freya Christie y Luke Johnson.

A la espera de que este mismo viernes finalice la primera fase del torneo varonil y así conocer a sus próximos rivales, el tercer cuarto y último mexicano en Wimbledon entrará en acción con el juego de Miguel Ángel Reyes Varela y el argentino Guido Andreozzi, ante la dupla compuesta por el inglés Lloyd Glasspool y el neerlandés Jean-Julien Rojer.