Pese a que ayer Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente López Obrador visitó a la virtual presidenta electa, éste aseguró que no se incorporará al próximo gobierno de la 4T.

El presidente sostuvo en su conferencia diaria de este viernes, que el hijo menor de su primer matrimonio se dedicará de tiempo completo a la administración de la fábrica familiar de chocolates que creó con su hermano Andrés.

“Gonzalo no está metido en la cuestión política, ha ayudado como honorífico en (el Tren) Interoceánico, no cobra y no va a trabajar en el gobierno, me sentí contentísimo cuando me dijo eso”, dijo el presidente López Obrador al comentar sobre la visita que hizo su hijo a Claudia Sheinbaum.

“Pobres los hijos, se desquitan con ellos, tienen que padecer por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios”, expresó López Obrador. Relató que la madre de sus tres primeros hijos les heredó en la comunidad de Teapa, Tabasco, un terreno de 56 hectáreas donde sembraron cedro y luego cacao.

“Buscaron buenas variedades criollas para tener buen cacao, y orgánico, y empezaron a hacer chocolate y pusieron una tienda de chocolates que está por aquí cerca. Yo no he podido ir, tengo ganas de ir porque están buenos los chocolates y son muy cicateros y no le traen al papá ni siquiera un chocolate, son muy austeros; y venden lo que nosotros antes llamábamos chocomilk (…) frapés de chocolate”, comentó.

Acerca de las tareas que desempeñó su hijo Gonzalo en la construcción del Tren Interoceánico, fueron verificar el avance de las obras “el tendido de las vías, de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos”.

Explicó que las responsabilidades de su hijo eran similares a las que le dio al empresario Daniel Chávez, dueño del Grupo Vidanta en la construcción del Tren Maya.

DG