La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció el nombramiento de cuatro integrantes más de su Gabinete; de ellos, dos pertenecen al actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como Rosa Icela Rodríguez, quien será la secretaria de Gobernación y se ha comprometido a actuar con apego a lo que establece la Carta Magna.



Al respecto, Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política de la The New School for Social Research de New York, consideró que los nombramientos del gabinete realizados ayer por la virtual presidenta electa, tienen una lógica de transición.



La futura presidenta destacó que Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, es la primera mujer en la historia de México en ejercer su actual cargo, mismo que seguirá desempeñando hasta el último día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de octubre a las 0:00 horas.

Consideró que “tiene una vasta experiencia y hemos trabajado juntas y sé que va a desempeñar de manera excelente y con mucho profesionalismo y honestidad la Secretaría de Gobernación”.

El doctor López Montiel refirió que Rosa Icela Rodríguez “ha mostrado eficiencia para la negociación en los espacios donde ha participado y se trata de un nombramiento de continuidad a la política interna de Andrés Manuel López Obrador”.

Omar García Harfuch, quien fuera secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la administración de Sheinbaum Pardo, será el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal durante la administración 2024-2030; sin embargo, llegará a administrar una secretaría vacía, prácticamente sin elementos, porque el objetivo de la doctora es que la Guardia Nacional, que actualmente está adscrita a esta dependencia, quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.



No obstante, en la presentación, la virtual presidenta electa destacó que durante su administración en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, junto con la entonces fiscal, Ernestina Godoy, se logró “una disminución histórica de 50 por ciento en los delitos de alto impacto y 60, perdón, 50 por ciento en homicidios y 60 por ciento en los delitos de alto impacto”.



En este sentido, el doctor López Montiel reconoció, en entrevista con 24 HORAS, que Omar García Harfuch llegará a una dependencia sin “dientes” y sin el mando de los efectivos de la Guardia Nacional (GN), porque de aprobarse la reforma legal, estos elementos estarán adscritos a la Sedena.



“Sí tendría que tener otros elementos estratégicos en el combate al crimen, por ejemplo desarrollar todos los sistemas de inteligencia, habría que ver cómo va a quedar la Plataforma México, el Centro Nacional de Inteligencia, por lo que podría ser una secretaría clave en esos términos, independientemente de que no tenga la Guardia Nacional”, aseveró.



Otro de los cargos clave que marcan la continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador es la Secretaría del Bienestar, que permanecerá bajo la titularidad de Ariadna Montiel, quien ha sido la encargada del manejo de más de 540 mil millones de pesos destinados a los programas sociales, como la pensión de adultos mayores, las becas a estudiantes, jóvenes construyendo el futuro, entre otros del actual gobierno.



Para el especialista en ciencia política de la The New School for Social Research de New York, esta es una influencia del actual mandatario y sería una designación de transición, en lo que Sheinbaum elige a alguien de sus cercanos para ese cargo.



En tanto, será Mario Delgado, actual presidente nacional de Morena, el próximo secretario de Educación Pública y artífice del arrollador triunfo de ese partido en las elecciones del pasado 2 de junio, quien se desempeñe como Secretario de Educación Pública y lleve la ideología morenista a las aulas.



“Como saben, durante este periodo, se ganaron y se ratificaron, entre ellas, 24 gobiernos estatales, ahora la mayoría calificada en el Senado y, bueno, en la Cámara de Diputados y casi en el Senado y por supuesto, la Presidencia de la República”, refirió la virtual presidenta electa durante su presentación.



Para el doctor López Montiel, la designación de Mario Delgado se podría considerar un premio por su trabajo al frente de Morena, y señaló que también podría ser un nombramiento momentáneo, pues el actual líder morenista posiblemente busque escalar a otra posición más relevante.



Indicó que se tendrá que observar cómo negocia con los grupos de poder del sector educativo, como el SNTE, debido a que en 2013 fue uno de los promotores de la reforma educativa, misma que fue derogada en este sexenio.



La futura presidenta resaltó que las personas designadas “son mujeres y hombres honestos, profesionales que son parte de la Cuarta Transformación y que hemos trabajado con ellos muy bien” señaló la doctora Sheinbaum Pardo luego de presentar a sus futuros secretarios de Estado.