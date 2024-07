GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN, BIENESTAR Y SEGURIDAD PÚBLICA

La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer a cuatro integrantes más que conformarán parte de su gabinete. Anunció a los responsables de las secretarías de Gobernación, Educación, Bienestar y Seguridad Pública. Sheinbaum Pardo los calificó como honestos y profesionales. Ocho de los nombrados formaban parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación. Fue secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, fue coordinadora general de Puertos y Marina Mercante del Gobierno de México y secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en el equipo de Claudia Sheinbaum. También fue Secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública y encargada de las 71 Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. En la administración de Marcelo Ebrard se desempeñó como directora general de Participación Ciudadana. Previamente ejerció como periodista en medios como Televisa Radio, El Universal, La Afición y La Jornada. Mario Delgado, secretario de Educación. Senador, diputado y funcionario en dos administraciones de la CDMX. Comenzó en Hacienda y en el Poder Legislativo; se sumó al equipo de Marcelo Ebrard en Seguridad Pública y luego en la secretaría de Desarrollo Social. Fue secretario de Finanzas y de Educación. Senador por el PRD en el periodo 2012 a 2018, en 2015 se pasó a Morena. En 2018 Mario Delgado ganó una diputación federal, dejó la Legislatura para buscar la dirigencia de Morena, la cual encabeza desde el año 2020. Secretario de Bienestar: Ariadna Montiel, en 2006 fue senadora suplente. De 2006 a 2012, se desempeñó como titular de la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. En 2012 fue electa diputada a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de 2015 a 2018 fue diputada federal en la LXIII Legislatura, de 2018 a enero de 2022 se desempeñó como subsecretaria de Bienestar. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública. Fue secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de 2019 hasta que en febrero de 2024 renunció al cargo para contender por la candidatura del partido Morena a la jefatura de la CDMX. Bajo el gobierno de Sheinbaum fue titular de la Policía de Investigación en 2019. García Harfuch trabajó en la Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República. Ante estos nuevos nombramientos así queda el Gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum: ​​Secretaría de Economía: Marcelo Ebrard Casaubon. Secretaría de Ciencia Humanidades e Innovación: Rosaura Ruiz. Secretaría de Relaciones Exteriores: Juan Ramón de la Fuente. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Alicia Bárcena. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural: Julio Berdegué Sacristán. Consejera Jurídica: Ernestina Godoy. Secretaría de Hacienda: Rogelio Ramírez de la O. Secretaría de Salud; David Kershenobich. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Jesús Antonio Esteva Medina. Secretaría de la Función Pública, Raquel Buenrostro. Secretaría de Energía, Luz Elena González. Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña Merino. Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez: Secretario de Educación: Mario Delgado. Secretaria de Bienestar: Ariadna Montiel y Secretario de Seguridad Pública: Omar García Harfuch.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; POSTURA DE JOE BIDEN Y DONALD TRUMP EN EL PRIMER DEBATE FUE CON RESPETO HACIA MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, agradeció la postura de migración y otros temas de los aspirantes presidenciales estadounidenses Joe Biden y Donald Trump por tener un tono distinto sobre México en su pasado debate. Ahora que fue el debate, agradezco que se hablara del tema migratorio, pero con mucho respeto para México. Ya es un tono distinto al de antes y ojalá así se sigan desenvolviendo las cosas. López Obrador deseó que les vaya muy bien a ambos candidatos, pero especialmente a los estadounidenses. Deseo que les vaya muy bien fundamentalmente al pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, hermanos, ya paisanos, porque hay 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos y deseamos que les vaya muy bien, mucho, mucho, muy bien, que elijan a su presidente. Hemos podido entendernos bien con los dos, especialmente en el tema migratorio, en el que dijo que México trabaja de manera conjunta con el Gobierno en Washington. También exaltó la inversión que se hace en el país, la creación de empleos y la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), no solo para Norteamérica sino para todo el continente. Nosotros le hicimos el estudio y nos costó trabajo que entendieran por qué se requiere el equilibrio, por qué es importante el fortalecimiento económico de toda América y Norteamérica, porque si esta tendencia se mantiene, hicimos una proyección en donde China iba a dominar completamente todo el mercado mundial. Señaló que gracias a eso ha seguido llegando la inversión a México, ha continuado la integración económica y se han creado empleos, especialmente por el ‘nearshoring’ o relocalización de empresas. Esa es una propuesta de México. Eso fuimos nosotros los que lo propusimos, le pusieron el nombre, es relocalizar empresas. Anticipó que estará atento al próximo debate presidencial que está programado para septiembre próximo.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; MÉXICO Y CONSEJO DE EUROPA COMPARTEN PROPÓSITOS DEMOCRÁTICOS

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, sostuvo una reunión con la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, en la que destacó el intenso trabajo de esta instancia internacional a favor de la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. La senadora subrayó que los representantes, que han sido electos de forma libre y democrática, tienen no sólo el compromiso, sino la obligación de revertir el desencanto de las y los ciudadanos en sus gobernantes y sus consecuencias, que ponen en riesgo la estabilidad y el pacto social. Consideró que, en los procesos electorales que se llevaron a cabo este año en nuestro país y en diversas naciones europeas, se pudo observar “una verdadera consolidación de la democracia en términos generales. No obstante, tanto en el caso mexicano como en el europeo, estos procesos han puesto de manifiesto la intensificación de las demandas sociales y la protección de los derechos humanos, particularmente de los grupos vulnerables como las niñas, niños, mujeres, adultos mayores y pueblos originarios. Se suman desafíos urgentes como el cambio climático, la movilidad humana y la aplicación de nuevas tecnologías, en un entorno de seguridad y respeto a los derechos fundamentales. La presidenta de la Mesa Directiva dijo que el Poder Legislativo se encuentra ampliamente comprometido en crear leyes que impulsen el ejercicio pleno de mayores derechos. Por eso, durante la actual Legislatura se ha trabajado para elevar el rango constitucional a los programas sociales dirigidos a disminuir la desigualdad. Hemos logrado reivindicar el papel de poblaciones históricamente rezagadas, mediante la creación de una serie de leyes que los ubican en el lugar que por justicia les corresponde. Ana Lilia Rivera enfatizó que México y el Consejo de Europa coinciden en acciones para eliminar todas las formas de violencia hacia mujeres y niñas, erradicar la discriminación contra las minorías, así como para combatir de manera efectiva el crimen organizado y la corrupción.

SENADOR RICARDO MONREAL; ES DESIGNADO PRESIDENTE DEL PARLATINO

El Senador Ricardo Monreal Ávila, es designado Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Municipales y de la Integración del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), en su calidad de presidente inició los trabajos de este foro parlamentario regional que se lleva a cabo 4 y 5 de julio, en Panamá. El senador Monreal, subrayó la importancia de reflexionar y determinar posiciones sobre temas sustantivos y problemáticas que pueden generalizarse y transcender fronteras. Por ello, debemos permanecer actuantes y alertas ante los factores que inciden en una región donde la participación política y la gobernabilidad no dejan de ser acechadas. Enfatizó los grandes desafíos en el sistema internacional al tiempo que se refirió a los comicios que este año se están celebrando en más de 70 países. Señaló que la forma de hacer frente a los desafíos dependerá de los resultados que surjan de los procesos electorales. Por otra parte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que, actos como la suspensión que dictó el juez Rodrigo de la Peza confirman la necesidad de la reforma al Poder Judicial, para, entre otras cosas, establecer límites a los jueces, magistrados o ministros que “invaden olímpicamente esferas de competencia de otros poderes. El senador calificó como un error grave, una equivocación jurídica y constitucional, la decisión del juez para ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que designara a dos magistrados de esta instancia. Me parece que es grave lo que aconteció y quizás sea la animadversión del Poder Judicial contra el Ejecutivo, contra el Legislativo o contra las reformas que se están planteando. Monreal enfatizó que Rodrigo de la Peza se extralimitó e invadió competencias, por lo que se debe continuar con el juicio político en su contra y el Tribunal Electoral debería presentar una denuncia penal. Recordó que el Senado de la República promovió un recurso para que se revoque la resolución que el juez Rodrigo de la Peza otorgó a una asociación civil. Indicó que seguramente el juez va a corregir, ya que no pueden sostener un acto de autoridad de tal naturaleza con tan grave intromisión y desviación de lo que es la justicia. Sin embargo, nosotros actuaremos, pues se puede denunciar y promover la declaratoria de procedencia por violaciones a la Constitución Política o, una vez que se haya presentado el juicio político, darle continuidad en la Cámara de Diputados y después en el Senado. No puede pasar como una anécdota una situación de tal gravedad, porque imagínense cuántos actos se están cometiendo al amparo de los jueces de distrito, que violan todos los días flagrantemente la Constitución e invaden esferas de competencia del Ejecutivo y del Legislativo. Ricardo Monreal precisó que, el Senado tiene la facultad de nombrar a consejeros, magistrados y comisionados de órganos autónomos y de tribunales constitucionales, por lo que el juez, se extralimitó; y ojalá que sea humilde en decir, me equivoque. Se trata de un tema que se revisa y que no está eliminado, porque todo lo que sea en beneficio de la administración o procuración de justicia lo vamos a hacer. No es el momento para debatir el tema de dinero que representa la elección de magistrados, ministros y jueces, sino que primero es fundamental aprobar la reforma para que después vengan formalmente los cálculos que haga el Instituto Nacional Electoral.

DIPUTADO IGNACIO MIER; 13 FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL SON ILEGALES

El coordinador de los diputados de Morena Ignacio Mier Velazco, dijo los 13 fideicomisos del poder judicial son ilegales, por lo que señalo que estos fondos “tenemos que ajustarlos y garantizar que se cumpla la ley de remuneraciones”. La elección de los integrantes del poder judicial es un hecho y lo que se está discutiendo es el cómo. Ignacio Mier, aseguró que en la reforma sobre el tema están garantizados los derechos de los trabajadores. En el Tercer Foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial, expuso que para los legisladores es irreductible, no está sujeto a discusión y si a perfeccionamiento la garantía del respeto a los derechos adquiridos por los trabajadores del poder judicial. Mier Velazco se refirió a los 14 fideicomisos a cargo del poder judicial, de los que dijo 13 son ilegales. Mencionó que de esos fideicomisos, hay dos también fuera de la ley, con participación o aportaciones de los trabajadores, por lo que en la iniciativa se plantea un transitorio donde se considera salvaguardar sus derechos, para lo que dialogarán y estarán atentos a propuestas. De los 14 fideicomisos 13 están fuera de la ley, insistió, tenemos que ajustarlos y garantizar que se cumpla la ley de remuneraciones, donde se establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la república.

CLARA BRUGADA; RESPALDA A CATY MONREAL: “SE LUCHARÁ HASTA EL FINAL CONTRA EL FRAUDE ELECTORAL EN CUAUHTÉMOC”

La Jefa de Gobierno de la CDMX electa, Clara Brugada se reunió con Caty Monreal y con los liderazgos de la Alcaldía Cuauhtémoc para delinear las tareas y trabajos de los próximos días. La primera tarea que tenemos, es luchar contra el fraude electoral que hubo el pasado 2 de junio en la demarcación. Estamos luchando por las vías correspondientes jurídicas en el Tribunal Electoral con la impugnación, abundó, pues es claro que ganó la Presidenta Claudia Sheinbaum, ganaron las diputadas locales, ganaron los senadores y gané yo; así es que todo mi apoyo y mi respaldo a Caty Monreal porque estoy segura que el sentimiento de la gente de la Cuauhtémoc fue votar por Morena para la alcaldía. Brugada señaló que se van a esperar los resultados que dicten los tribunales y se van a respetar, pero hoy es un tema muy importante que no lo podemos dejar de lado. Así que vamos para adelante con toda la militancia de Morena, avancemos bajo estas dos grandes tareas: gobernar la CDMX cumpliendo los compromisos y luchando contra el fraude electoral en la Cuauhtémoc. Adelantó que va a cumplir todos los compromisos que hizo para la Alcaldía Cuauhtémoc; nosotros, les vamos a cumplir a la gente los programas, los grandes asuntos pendientes como la regulación de las unidades habitacionales que llevan toda la vida así y, los servicios que tanto nos pidieron en la calle. Caty Monreal reiteró que a partir de la próxima semana realizará una gira de agradecimiento en las 33 colonias de la Alcaldía pues son más de 145 mil votos los que obtuvo Morena en la elección del 2 de junio, casi 60 mil más de los que se recibieron en los comicios del año 2021. Están equivocados quienes crean que me voy a alejar de la gente de la Cuauhtémoc que votó por Morena y cree en el proyecto de la Cuarta Transformación; vamos a seguir informando y recorriendo todo el territorio como siempre le hemos hecho.

SENADORA CITLALLI HERNÁNDEZ; SISTEMA JUDICIAL MEXICANO TIENE UNA DEUDA CON LAS MUJERES DEL PAÍS

La senadora Citlalli Hernández Mora, durante el foro “Justicia para Todas: Reforma Judicial con Perspectiva de Género”, especialistas y representantes de organizaciones sociales señalaron que el sistema judicial tiene una deuda con las mujeres en México, por lo que es fundamental una reforma que transforme al Poder Judicial y que rompa con un modelo corrupto, neoliberal y con una de las raíces más patriarcales. La senadora de Morena afirmó que una reforma al poder judicial ayudaría para que ministros, jueces y magistrados atiendan de manera correcta los casos de violencia, porque ello puede significar el salvar la vida de una mujer. Se requiere de una transformación que mejore la vida de las mujeres, que combata la violencia de género y rompa una de las raíces más patriarcales. Expresó que el Poder Judicial es el último resquicio del modelo neoliberal, del sistema patriarcal y de la visión corruptora que ha tenido el Estado mexicano, por lo que las mujeres del país deben participar de una manera activa en el cambio y así transformarlo. Señaló que las reformas deben estar encaminadas a realizar un cambio en la procuración de justicia, tanto en ministerios públicos y fiscalías, porque hoy podemos acusar, denunciar y comprobar con absoluta responsabilidad que hay jueces, ministros y magistrados que toman decisiones con base en sistemas y redes de corrupción o presiones de poderes fácticos.

KENIA LÓPEZ RABADÁN; POSIBLEMENTE SE REGISTRE PARA LA DIRIGENCIA DEL PAN, INSISTIÓ EN LA NECESIDAD DE CLARIDAD IDEOLÓGICA

Kenia López Rabadán, senadora del PAN, habló sobre los retos que enfrenta su partido y lo que debería hacer la oposición para fortalecer su posición y ofrecer soluciones al país. Hay muchos retos para el PAN. La senadora comentó que está considerando si registrarse para la dirigencia nacional del partido. Estoy haciendo una valoración sobre si me registro o no para la dirigencia nacional. Hay más de 300 mil personas en el PAN que habrán de decidir y participar. López Rabadán subrayó la importancia de que los partidos reconozcan sus errores y se adapten para evitar perpetuar un gobierno populista. O los partidos reconocen sus errores y cambian o vamos a condenar a este país a un gobierno populista, que sí recibe el voto del electorado, pero que no da administración pública ni seguridad. Este país no se merece continuar así. Enfatizó que el PAN debe presentar soluciones concretas y reconocer tanto sus errores como sus aciertos. Desde el PAN tenemos que dar una propuesta de solución. Necesitamos reconocer nuestros errores y aciertos. Necesitamos saber quiénes son las personas presentables, se debe diferenciar lo bueno de lo malo. Que la gente cuando vea una foto del PAN se sienta identificada, pero en positivo.

ALEJANDRO “ALITO” MORENO; QUIERE PERPETUIDAD EN EL PRI; MODIFICARÍAN ESTATUTOS PARA PERMITIRLO

El actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, está impulsando una serie de reformas a los estatutos del tricolor que le permitirían su reelección consecutiva como dirigente nacional del partido hasta por tres periodos, lo que abriría la posibilidad de que permanezca en el cargo hasta por 12 años. La propuesta, que ha generado diversas opiniones dentro y fuera del partido, será discutida este domingo 7 de julio durante la 24ª Asamblea Nacional del PRI. En Asamblea Nacional PRI se planean discutir y posiblemente aprobar importantes reformas a sus estatutos, centradas principalmente en los Artículos 178 y 89, cuyos cambios podrían redefinir la estructura y dinámica interna del partido, así como influir significativamente en su estrategia política a largo plazo. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el Artículo 178 del PRI establece hoy día que tanto la Presidencia como la Secretaría General, así como los comités directivos de las entidades federativas, tendrán un periodo de cuatro años sin posibilidad de reelección. Para los comités municipales y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el periodo es de tres años, también sin posibilidad de reelección. Sin embargo, con la propuesta de modificación busca permitir hasta tres periodos consecutivos de cuatro años para la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional y los directivos de las entidades federativas. Para los comités municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se permitirían dos periodos consecutivos de tres años De aprobarse esta modificación, Alito Moreno podría extender su liderazgo a 12 años. Lo mismo sería aplicable a Carolina Viggiano y a otros dirigentes estatales y municipales, lo que obstaculizará la renovación interna y limitaría el acceso de nuevas voces en la dirigencia del partido.

FALLECIO DOÑA ROSARIO JAUREGUI HERNANDEZ

Desde aquí envío mis condolencias para Francisco Aguila Jáuregui por el sensible fallecimiento de su señora madre, Rosario Jáuregui Hernández, quien acaeció el día 2 de julio de 2024, en la Ciudad de México, deseando pronta recuperación y resignación a él y a su familia. Francisco Aguila fue asesor parlamentario en la LXIII legislatura. Licenciado en Derecho.

MARINE LE PEN; DENUNCIA LA GRAN COALICIÓN DE LOS QUE QUIEREN “CONSERVAR EL PODER CONTRA EL PUEBLO”

La ultraderechista francesa Marine Le Pen, cargó contra la idea de una “gran coalición” entre los que pretenden evitar que la extrema derecha pueda obtener mayoría absoluta en las legislativas francesas del próximo domingo, y que atribuye a los que quieren conservar el poder contra la voluntad del pueblo. Le Pen insistió en que esa gran alianza que reuniría fuerzas desde la izquierda a la derecha, es el gran sueño del presidente francés, Emmanuel Macron, el partido único.

GUERRA ISRAELÍ EN GAZA; YA SON MÁS DE 38,000 MUERTOS

La cifra de muertos en la guerra que Israel mantiene en la Franja de Gaza desde hace casi nueve meses superó las 38.000, en su mayoría mujeres y niños, sumando los 58 gazatíes fallecidos y 179 heridos en el último día. El Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás, divulgó su recuento diario de nuevas víctimas en hospitales y morgues en el devastado enclave palestino; alcanzando la cifra de 38.011 muertos y 87.445 heridos desde el pasado 7 de octubre. A estos números hay que sumar otros 10.000 cuerpos que se estima siguen bajo toneladas de escombros o en áreas inaccesibles para las ambulancias o equipos de rescate, debido a los bloqueos o intensos ataques israelíes a lo largo del enclave palestino.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz