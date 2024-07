The Economist arremete contra Biden en la carrera presidencial de EU

La revista ‘The Economist’, medio multinacional de habla inglesa, lanzó su más reciente portada, la cual critica al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Con la imagen de una andadera acompañando a la frase “no hay forma de gobernar un país”, la revista cuestionó si el mandatario debería continuar en la carrera presidencial por la reelección en los comicios de noviembre.

Tras el desempeño del presidente estadounidense en el debate presidencial, The Economist se unió a las críticas sobre su estado de salud. De acuerdo con la cadena de comunicación, el debate fue “horrible” para Biden, además de calificar como “una agonía” observar “a un anciano confundido luchar por recordar palabras”.

En la publicación donde se reveló la portada semanal, la revista comentó que “la operación de su campaña para negar lo que millones de estadounidenses vieron con sus propios ojos es aún más tóxica”, situación que puso a la Casa Blanca al alcance de su rival, Donald Trump.

El medio británico enfatizó que el demócrata “merece ser recordado por sus logros y su decencia en lugar de por su declive” actual. “Así que es cierto que los primeros demócratas de alto rango hayan comenzado a pedirle abiertamente que se aparte”, afirmó.

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/RijgS4gDI2 pic.twitter.com/NcsrEVPwdx

— The Economist (@TheEconomist) July 4, 2024