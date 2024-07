El gobierno de Naucalpan trabaja de manera integral en el proyecto ‘Reordenamiento de la Zona Azul de Ciudad Satélite’ para brindar accesibilidad universal eficiente y mejorar la movilidad y seguridad, por lo que se instalaron 10 rampas de acceso para personas con discapacidad y 28 postes con luminarias, lo que incrementará la afluencia de clientes e impulsará el desarrollo económico.

Cesáreo Hernández Santos, director general de Desarrollo Urbano de Naucalpan, indicó que con estas acciones se da cumplimiento a la Ley General de Movilidad, aprobada recientemente y que establece al peatón como prioridad.

Dijo que la Zona Azul de Ciudad Satélite enfrenta problemas de congestionamiento vehicular y uso incorrecto del espacio público, entre otros, lo que en materia de movilidad genera una ‘mancha de calor’ debido a la contaminación que se produce, por lo que la alcaldesa Angélica Moya Marín instruyó buscar soluciones al respecto.

“Nos pidió generar un programa integral de regularización de la Zona Azul, que venimos trabajando desde hace varios meses, porque no tenían accesibilidad universal, no había rampas de acceso para los discapacitados, el ancho de las banquetas no es suficiente, no se priorizaba al peatón sino el estacionamiento de los vehículos, no había cebras, no había señalamientos”, afirmó.