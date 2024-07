El cierre de la fase inicial dentro del torneo preolímpico de basquetbol disputado en Puerto Rico, dejó a los combinados de México y Costa de Marfil con la obligación de buscar el triunfo para clasificar a las semifinales y mantener el sueño de alcanzar el último boleto en disputa para viajar a París 2024.

Aún pese a ir por debajo en el marcador durante prácticamente todo el encuentro, la Selección Nacional superó 81-92 al combinado marfileño y con ello accedió a la antesala de la final en la que se medirá al equipo local, tras avanzar como segundo lugar del grupo A.

Con Paul Stoll como figura individual del encuentro, tras sumar un total de 23 puntos en los más de 37 minutos que vio actividad, el guardia de 38 años sumó además de su aporte ofensivo un total de cinco rebotes y 11 asistencias, que lo dejaron un punto por encima de Joshua Ibarra como el segundo mejor elemento tricolor en materia de ataque con 22 puntos personales.

🇲🇽 Karim Lopez gets it off just in time for a @Tissot #BuzzerBeater! ⏰ #FIBAOQT pic.twitter.com/2lC1j7R14L

— FIBA (@FIBA) July 4, 2024