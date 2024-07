En medio de su exitosa gira por Europa, Christian Nodal estrena “No Me 100to Bien”, siendo una vez más pionero en la mezcla de géneros con este mariachi tumbado.

Con esta canción, que formará parte de su próximo álbum “Pal Cora”, el artista número uno de la música mexicana le da continuidad a “Kbrón y Medio” en donde, en estas historias de desamor, pasa del despecho a reconocer que está bien no estar bien, cuando descubres que extrañas a ese amor que todavía está ahí en el corazón.

“Pero a lo lejos se me nota/ que yo no te superé/ que no me siento bien”, dice parte de la letra, que es una poesía al amor desde el desamor, reconociendo que la despedida es difícil de superar.

“Este mariachi tumbado tiene mucho corazón, y lleva parte de lo que he aprendido: la importancia de reconocer y permitirse no estar bien, decirlo, transitarlo, para poder superarlo. Si no estás bien o si alguien no se siente bien, suban el volumen, y vivan su despedida. Y siempre recuerden que los amo un chingo”, explica Christian Nodal sobre este tema a través de un comunicado de su disquera.

Mientras estrena “No Me 100to Bien”, Nodal sigue con su gira por Europa, luego de obtener un éxito rotundo en sus tres primeras presentaciones con lleno total en Zurich, Londres y París, este 5 de julio regresará a El WiZink Center en Madrid, plaza en la que debutó el año pasado en Europa con un sold out histórico.

LDAV