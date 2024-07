Canciones que son covers y no sabías

De acuerdo con diversos medios especializados en música como la revista “The Rolling Stones”, los covers son versiones nuevas o distintas de una canción original, con la diferencia de que este nuevo tema es interpretado por otro artista.

Con ello, muchas canciones que no tuvieron tanto éxito en su año de lanzamiento son retomadas por nuevos artistas, quienes les imprimen su estilo y esencia, dándole un valor agregado para poder colocarlas como nuevos hits mundiales, esto pese a ya haber sido lanzadas.

Estas son algunas canciones que son covers y que se volvieron un éxito mundial

Smells Like Teen Spirit – Nirvana

Considerada una de las canciones más representativas del disco “Nevermind”, Nirvana transformó totalmente la canción de Paul Anka, adaptándola con el grunge que los caracterizó durante todos esos años, ganando mayor relevancia con su versión de 1991.

Gangsta’s Paradise – Coolio ft L.V.

Aunque no lo parezca, el hit mundial de Coolio con el rapero L.V. está inspirado en la canción “Pastime Paradise” de Stevie Wonder, haciendo algunos ajustes en el nombre de la canción y en el track, esta canción forma parte de los sencillos que no sabías que eran covers.

Será que no me amas – Luis Miguel

El lanzamiento de covers musicales no solo pasa en la industria angloparlante, también pasa en el español, sobre todo cuando se trata de traducir una canción para estrenarla en un nuevo mercado. Luis Miguel estrenó la canción “Será que no me amas”, la cual es cover de “Blame It On The Boogie” de los Jackon 5.

Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper

Considerada una de las canciones más trascendentales de la década de los 80, la canción de Cyndi Lauper se volvió un icono para las mujeres, dicho sencillo originalmente fue interpretado por Robert Hazard con un estilo rockero totalmente distinto.

I Will Always Love You – Whitney Houston

Canción emblema de la cinta “El guardaespaldas” y que le valió a Whitney Houston varios premios y nominaciones, este tema fue lanzado originalmente por Dolly Parton en 1969, años después Houston le daría un toque especial gracias a su inigualable voz.

