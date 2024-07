El presidente Andrés Manuel López Obrador subió de nivel su arremetida en contra del Judicial, ahora acuso que hay un “plan con maña” desde el Tribunal Electoral para que Morena no tenga el Congreso.

Esto al retomar el caso del juez De la Peza, quien ordenó al TEPJF nombrar a los 2 miembros que le hacen falta para el Pleno, lo que para el mandatario mexicano es “violar” y “pisotear” la Constitución, situación que es parte, a su entender es una “maniobra politiquera”:

“Es un plan con maña, porque los 2 que quieren poner son del ‘bloque conservador’, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal, y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es para no exagerar, no, que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y morena y sus aliados; no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución.

– ¿Hay un plan del Poder Judicial para quitarles la mayoría calificada?, se le preguntó.

– ¡Sí! ¡así como se los estoy planteando! entonces cuando dice la secretaria de Gobernación (Luisa Alcalde)

que va a interponer una denuncia para juicio político claro que está bien ¡Ya basta de que estén pisoteando la Constitución!”, subrayó.