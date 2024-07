El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial no autoriza órdenes de aprehensión en casos fiscales.

Este jueves, tras cargar contra el Judicial al acusarlo de que tiene un “plan con maña” para que, desde el Tribunal Electoral se le impida a Morena tener el Congreso, aprovechó para señalarlo también de que:

“Hay denuncias, volvemos al Poder Judicial, y no quieren autorizar órdenes de aprehensión, porque hay fraudes todavía, fiscales, pero no se les da trámite”.

A la par, adelantó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará a conocer una lista de quienes no cumplen con sus obligaciones fiscales, aunque dijo que “a lo mejor en estos días se animan a pagar, a ponerse al corriente”.

Pese a ello, acotó que en su administración, a diferencia de los gobiernos neoliberales “ya son menos los que no pagan impuestos”.

Pese a ello, le pedirá al titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino que en unos días presente la lista de los deudores para que “quede constancia”.

“Plan con maña”

Previo a esto, López Obrador acusó que hay un “plan con maña” desde el Tribunal Electoral para que Morena no tenga el Congreso.

Esto al retomar el caso del juez De la Peza, quien ordenó al TEPJF nombrar a los 2 miembros que le hacen falta para el Pleno, lo que para el mandatario mexicano es “violar” y “pisotear” la Constitución, situación que es parte, a su entender es una “maniobra politiquera”:

“Es un plan con maña, porque los 2 que quieren poner son del ‘bloque conservador’, y entonces tendrían mayoría en el Tribunal, y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero eso no es para no exagerar, no, que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobrerrepresentación y morena y sus aliados; no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución.

– ¿Hay un plan del Poder Judicial para quitarles la mayoría calificada?, se le preguntó.

– ¡Sí! ¡así como se los estoy planteando! entonces cuando dice la secretaria de Gobernación (Luisa Alcalde)

que va a interponer una denuncia para juicio político claro que está bien ¡Ya basta de que estén pisoteando la Constitución!”, subrayó.