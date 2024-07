Instantes después de imponerse al checo Vit Kopriva, en su presentación dentro del Abierto Británico, y con un contundente marcador de 1-6, y doble 2-6, Novak Djokovic aseguró no haber podido vivir un mejor inicio de torneo en Wimbledon, tras la recuperación de su cirugía en la rodilla ante la lesión sufrida en Roland Garros.

Aunque el mismo Nole aseguró estar consciente de las diferencias entre los entrenamientos y los partidos en un Grand Slam, indicó que su presentación en la Cancha Central del torneo inglés fue más que positiva tras semanas de incertidumbre sobre su estado de salud. “No sabía cómo me iba a sentir en la pista y cómo iba a responder la rodilla. Estoy muy feliz por la forma en la que me he sentido, que he jugado y por cómo me he desplazado”.

Ante la sorpresiva baja de último momento de Andy Murray para el torneo individual y lo que supone un retiro definitivo de Wimbledon, en el que sólo disputará el certamen de parejas, Djokovic dijo que espera el británico no desista de una última oportunidad el próximo año en el torneo británico.

“Es una inspiración increíble para todos los jugadores. No le importa estar horas y horas entrenando cada día. Profesional intachable, su actitud y método es algo que debería estudiarse. Su fuerza de voluntad para llevarlo todo al límite es algo inspirador”, agregó.

Durante el segundo día de actividades, Alexander Zverev superó en tres sets al español Roberto Carballés para asegurar su presencia en segunda ronda, en caso similar al de Stéfanos Tsitsipas quien derrotó al japonés Taro Daniel en la misma cantidad de episodios.

En el terreno femenino y después de vencer sin dificultades a Sofia Kenin con parciales de 3-6 y 4-6, la polaca Iga Swiatek confirmó sentirse cada vez más cómoda sobre una superficie como la hierba.