El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la solicitud de juicio político en contra del juez Rodrigo de la Peza es por “violar la Constitución” y no una venganza.

Lo anterior durante su Mañanera de este miércoles, en la que fue cuestionado en los siguientes términos:

-¿Es necesario un estar en juicio político? Cuestionó la prensa.

-Sí, claro que sí, porque es una violación a la Constitución, o sea, no le corresponde, respondió el titular del Ejecutivo.

-Él dice que pudiera ser, bueno, alrededor decía que pudiera ser una venganza, insistió la reportera.

-No, no, no, es que están al servicio de intereses facciosos, y un juez no puede actuar de esa manera, no puede poner por delante el interés personal, el interés de grupo, subrayó.

Te podría interesar: Latinus responde a AMLO y acusa a Pablo Gómez de cometer “abuso de poder”

El juicio político contra De la Peza López fue anunciado el lunes por la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde, luego de que este emitió una orden para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrará a los magistrados faltantes de la Sala Superior.

Por su parte, el Tribunal, mediante un acuerdo, rechazó la competencia del juez para imponer medidas cautelares respecto a la integración de su Sala Superior y consideró que las medidas como injustificadas y excesivas.

En tanto, el diputado federal Hamlet García Almaguer (Morena) dijo que exigirá su bancada la suspensión inmediata del juez por el Consejo de la Judicatura Federal por violar el artículo 99 de la Constitución y el artículo 61 de la Ley de Amparo e independencia a las determinaciones de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

A dicha petición también se sumó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien dijo que:

Te podría interesar: México entre los primeros lugares de alfabetización en Inteligencia Artificial

“Que se investigue, ¿cuáles son las razones de este juez? Y por eso digo que tiene razón la secretaria (de Gobernación) en plantear este tema (el juicio político) y que, a ver si este evalúa a este juez, que está completamente fuera de sus funciones”.

Y apenas este martes, el titular de la unidad general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Omar Gutiérrez Lozano ratificó este martes ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra del juez noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo De la Peza López Figueroa.