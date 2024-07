Falleció de manera repentina Zhang Zhijie, un joven chino de 17 años, quien era la promesa china de bádminton; un paro cardiaco truncó sus sueños de grandeza.

Esto sucedió durante un torneo de Bádmintón, en el que Zhang se enfrentaba al japones Kazuma Kawano. Durante el primer set del partido, cuando envió a Kazum la pluma de saque, se desplomó sobre la cancha, comenzando a convulsionarse ante la mirada de los espectadores, cuando su entrenador entró para auxiliarlo y pidió la intervención de la asistencia médica, quienes lo trasladaron al hospital, donde se confirmó la muerte del joven.

BREAKING: 17-year-old Chinese badminton player Zhang Zhijie has died of cardiac arrest after collapsing on the court during a tournament in Indonesia. pic.twitter.com/X5fg6GJVGH

El consejo del Badminton Asia Junior Championships, comunicó lo sucedido por medio de su página:

In Memory of a Fallen Comrade .. the Chinese squad in the final of the BNI Badminton Asia Championships 2024 against Korea.#BadmintonAsia #BadmintonAsiaJuniorChampionships2024 #BAJC2024 #Badminton

📸PBSI pic.twitter.com/nMCsMRoAg1

— Badminton Asia (@Badminton_Asia) July 2, 2024