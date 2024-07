Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunció este miércoles el nombramiento de la teniente general Jennie Carignan como la primera mujer al frente del Ejército de ese país.

Es la primera vez que una mujer comanda a las Fuerzas Armadas de un país miembro del grupo del G7 y de la OTAN.

En el Ejército de Canadá, de acuerdo con datos gubernamentales, las mujeres ocupan solo el 16% de los efectivos militares.

De acuerdo con declaraciones de Trudeau, el nombramiento de la próxima jefa del Ejército se da en un momento crucial marcado por “una geopolítica complicada y amenazas crecientes”.

Carginan, altamente condecorada durante una carrera militar de más de 35 años, es madre de 3 hijos, dos de ellos enlistados en el Ejercito de Canadá, y ha participado en diversas operaciones militares de su país, llevándola a tener gran experiencia en el ámbito operacional e institucional.

Jennie Carignan será ascendida al rango de general y sustituirá en el cargo de jefe de Estado Mayor al general retirado Wayne Eyre,en una ceremonia que se celebrará el próximo 18 de julio.

