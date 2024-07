Una joven se viralizó en redes sociales tras revelar que tomó venganza en contra de la empresa donde laboraba, luego de que la despidieran presuntamente de manera “injustificadamente”.

El que te despidan de un trabajo de manera injustificada sin duda puede generar una amplia gama de emociones en las personas afectadas, como shock, sorpresa, indignación, tristeza , depresión, ansiedad, confusión , vergüenza y hasta rabia.

Esto debido a que, tras la pérdida del trabajo, no solo se va el sustento económico, sino también la posibilidad de lograr un desarrollo personal y profesional, al igual que, la interacción social y sobre todo la seguridad y estabilidad tanto financiera como emocional.

Tal es el caso de una joven, quien se ha tenido que enfrentar a todo lo anterior luego de que la empresa en la cual trabajaba prescindiera de sus servicios sin dar una explicación certera.

Por medio de un video de TikTok, la mujer que fue identificada como Flor, explicó la situación que vivió después de pedir un aumento y ser despedida tras ello.

“Yo no me voy a quedar sentada, a mí me habrán echado, dejándome en pelotas sin saber cómo poronga pagar el alquiler, sin saber qué mierda voy a comer porque no tengo el apoyo de mis padres, pero por lo menos no soy tan idiota para no darme cuenta que no tengo que romperle las pelotas a la persona que creó mi base de datos, porque yo ahora la borré toda”, mencionó la chica.

Asimismo, dejo entrever que habría tomado la decisión de pedir un aumento, ya que llevaba dos años y medio en la empresa, en la cual no estaba registrada. ”

“2 años y medio en negro y me echan por pedir un aumento”. Si mi trabajo no vale, ya te vas a enterar cuánto cuesta digitalizar y automatizar todo”, arremetió contra su ex jefe, a quien en otro video que realizó tras el hate que recibió, señaló que siempre les decía a los miembros de la empresa que cada vez que salía un empleado era porque robaba.

“Yo ya sabía cuál iba a ser mi destino, yo iba a ser una persona que supuestamente se robó algo”.

De igual manera, hizo mención de que su expatrón reutilizaba los vasitos en dónde los pacientes tomaban agua, promoviendo la proliferación de enfermedades.

En tanto que decido actuar, simplemente para dar a conocer que no había cometido nada malo, y que tenía un mal jefe, mismo al que incluso la estudiante de odontología dos días después le restableció la base de datos, pues indicó que los pacientes no tenían la culpa.

“Me dieron lástima los pacientes, es un garrón llegar y que no sepa nada de vos porque no tienen tu historia clínica”.

