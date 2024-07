Las canciones con alma basadas en experiencias personales, ahora forman parte de la identidad musical de la cantante Paula Cendejas, quien renueva su estilo con su EP Tsunami, a partir de letras que reflejan temáticas crudas, valientes, femeninas y empoderadas.

“Para mí era componer desde mi verdad, o sea, yo no podía componer de otras cosas ni sobre otros temas, para mí era muy importante dar mi mensaje, ser honesta y sincera conmigo misma.

“Esto empezó a crearse a finales de 2022 y sale a la luz hasta este 2024 y han pasado muchas cosas en ese tiempo; como por ejemplo, ese proceso de intentar saber qué era lo más importante para mí, si estaba realmente preparada y quería hacer esto, el cómo quería compartir algo tan personal y bueno, al final me decidí con el valor de sacarlo“, contó la cantautora española en entrevista con este medio.

Si bien, cada tema del EP Tsunami que consta de seis canciones, tiene temáticas muy personales de la cantante, considera que pueden ser identificables y reapropiados por cada escucha, pues “el verdadero poder es el mensaje”, lo cual se muestra en el gran recibimiento que ha tenido la producción.

“Cada canción habla de un tema muy concreto y creo que es lo que hace que la gente se sienta identificado con ello y, por tanto, le guste, lo comparta y, que al final tenga repercusión en la persona que lo escucha y lo descubre, entonces yo creo que lo más importante de esto obviamente, sin quitarle valor a la producción musical ni por supuesto, a la imagen, creo que lo más poderoso aquí es el mensaje”, afirmó Cendejas.

En ese sentido, la española, que ha ganado gran popularidad entre el público mexicano, asegura que ahora su estilo tiene una diferencia tajante con su trabajo anterior, FOMO.

“Hay un cambio claro y no sólo en la estética, sino que yo también he atravesado por muchas cosas, entonces inevitablemente ya no soy la misma de hace dos años y por supuesto para mí es un cambio de dirección creativa, de mensaje hablando artísticamente. De hecho, es un giro que llevaba tiempo queriendo hacer y creo que simplemente me estaba preparando para ello, pero siempre quise llegar a este punto”, aclaró.

También habrá un nuevo aire a la hora de presentarse en vivo, pues Cendejas dijo que además de tocar todo Tsunami, espera un cambio de dirección musical para que los temas del pasado no suenen como sonaban antes: “hay un cambio bastante drástico en ese aspecto y a también llevo otra formación de sólo teclistas. Ya no llevo banda es bastante distinto”, detalló.

Paula ya se ha presentado en el festival Tecate Emblema y en el Flow Fest y espera volver a pisar los escenarios nacionales con esta nueva etapa en su carrera musical.

“Si algo tengo que decir de México, es que siempre me reciben con los brazos abiertos es un cariño excepcional y diría solamente en ese país he sentido ese amor, de verdad y siempre me encanta y espero que este año podemos volver”, finalizó.

Lo que debes saber:

Paula Cendejas es una cantante española que ya ha labrado un camino musical entre las audiencias mexicanas gracias a sus presentaciones en Tecate Emblema y Flow Fest.

Con Tsunami, la intérprete explora un estilo muy diferente a lo que había publicado