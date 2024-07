Financiamiento para el sureste

En el marco de los trabajos para fomentar el crecimiento económico en América Latina, México creará un centro de financiamiento sostenible en el sureste para facilitar la atracción de inversión en la región centroamericana. Así lo adelantó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, en el foro “El rol de la banca multilateral en el crecimiento económico regional”, donde se pusieron sobre la mesa los resultados de una primera etapa del proyecto de desarrollo para LATAM promovido por el Tesoro de los Estados Unidos y ejecutado por el Banco de Desarrollo Interamericano (BID). ¿Será?

Cuidando las formas

Algunas juzgadoras han pedido a la ministra Norma Piña que como presidenta el Poder Judicial sea cuidadosa y evite comentarios como el que escribió en un chat interno en donde, comentó, como si se tratara de una tertulia “estamos siendo vigiladas por lo que pensamos”… y dicen que esas mismas formas le hicieron protagonizar algunos reclamos al entonces senador Alejandro Armenta. ¿Será?

¿Derechos adquiridos?

Parece que la unidad en Morena se agota, ya que no ha pasado ni un mes de la victoria de Morena en la CDMX y ya se asoman divisiones internas, como en la alcaldía de Xochimilco, donde Circe Camacho, la alcaldesa electa, aun no acaba de llegar y el alcalde José Carlos Acosta no se quiere ir sin derecho de piso. Dicen y lo pueden probar que Acosta reclama por “derecho negociado” mitad de la obra pública de la nueva administración… Circe Camacho está segura que con Clara Brugada habrá transparencia, sororidad y empatía de género. ¿Será?

Enredos en Manzanillo

Nos cuentan que allá en el puerto de Manzanillo hay una serie de enredos y movimientos que han terminado por beneficiar a un grupo de “amigos” a partir del control del software PIS (Puerto Inteligente Seguro) que fue adquirido por la AISPONA cuando la dirigía Salvador Gómez Meillón y que aún controla su exasesor Jesús Ortiz Estévez. En este contexto, nos cuentan que coincidentemente la empresa Hazesa compró un sistema muy similar, lo que le permitió un crecimiento que los especialistas ven como desproporcionado… Habrá qué preguntarle al nuevo director general de la dependencia, Alberto Gasque, si se ha enterado de lo que sucede, más aún cuando ese grupo busca acercarse al nuevo gobierno federal para lograr algunos contratos a partir de ese programa. ¿Será?

Aprovechando…

Nos dicen que en el comedor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay quien pide una ración y no se lo come en ese momento, principalmente por el trabajo, y se lo llevan a casa para calentarlo cuando salen muy tarde, pero de un tiempo a la fecha, en este año, hay quien ha pedido hasta cinco cortes de carne para llevar, y no es que tengan trabajando mucho a su equipo y no les dé tiempo de salir a comer… ¿Necesidad o abuso? ¿Será?