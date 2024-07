La música regional mexicana ha ganado gran proyección internacional con artistas de vanguardia, por lo que algunos intérpretes buscan abrazar este estilo, tal es el caso de Karla Cruise, quien a pesar de tener una carrera prolífica, decidió voltear a ver a esta corriente para una parte de lo que será su nuevo álbum Silvestre. Sin embargo, se mantiene entre el presente y el pasado a través de su música.

“Creo que para nadie ha sido ajeno el actual sonido de la música regional mexicana que, en lo personal, me cautivó y me puso a pensar en formas nuevas de hacer la música, en cómo quería sonar y hasta en replantearme algunas cosas de mi proyección musical, así que definitivamente abracé al estilo.

“En general, creo que cuando se es artista, es importante reinventarse y estar en constante movimiento, yo hago algunas otras cosas además de la música como es el diseño y la pintura y aunque no es lo mismo, reflexionar a partir de las experiencias creativas que estas me dejan, he conseguido complementarme”, contó en entrevista con este medio.

Pero, incluso más allá de la reinvención, Cruise resalta en su tema más nuevo, Traté, la importancia de tener un productor, en tiempos en donde hacer todo uno mismo es una moda imperante.

“Para mí, tener un productor ha resultado bastante bien, trabajar con Rudy me abrió la mente en muchos sentidos; no creo que no sea de valorarse el hecho de autoproducirse la música, me parece bastante valioso, pero tener un productor te ayuda a crecer.

“En mi caso, hubo un par de ideas que no se me hubieran podido ocurrir de la manera en que sucedieron sin Rudy, él me llegó con propuestas, las escuchó al igual que mis ideas y las nutrió; justamente en Traté, se incluyeron unos teclados muy especiales, que tienen mucho sobre el pasado”, continuó.

Estos teclados tienen historia desde su instrumento, pues se utilizó un teclado Yamaha YC-45 propiedad del grupo Los Plebeyos, quienes compusieron el popular tema Pipiripau.

“Cuando los grabamos, nos dimos cuenta que sin querer habíamos logrado una especie de tributo al movimiento que se llamó La Caravana del Rock and Roll, y para mí es una manera perfecta de voltear hacia el pasado y hace el futuro en un mismo disco.

“Es decir, tengo estos sonidos más del pasado de nuestra música y los mezclo con temas de un estilo mucho más moderno, es una manera de despedirme de ese pasado y darle una introducción al nuevo sonido”, aseguró.

Finalmente, la cantante originaria de Hermosillo, Sonora, contó que todos los temas de Silvestre, que será publicado en octubre, ya están listos. Sin embargo, aún no se han acabado de mezclar.

“Quiero ver cómo reciben las personas este tema y los otros dos que se publicarán como sencillos previos para poder ofrecer más de lo que quieren escuchar en el corte final”, terminó la entrevistada.

El tema más reciente de Karla Cruise, Traté, ya está disponible en las plataformas de streaming musical y también en youtube, pues el sencillo cuenta con un video.