La magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, acusó que el Legislativo silenció a más de 500 juezas y magistradas e impidió que emitieran su postura sobre la reforma judicial.

En entrevista con 24 HORAS, señaló que el pasado jueves, de última hora, ya estando en la Cámara de Diputados su participación fue eliminada del orden del día.

La magistrada indicó que a su Asociación le comunicaron que este lunes tampoco podrían participar en el segundo Diálogo Nacional sobre la Reforma Nacional.

“Nos dijeron que por órdenes del Senado, no sé si sea cierto o no, pero no podría haber participaciones de juezas y magistradas federales”.

Calificó como grave que busquen silenciarla, debido a que su participación es a nombre de 500 juezas y magistradas federales que buscan emitir su posicionamiento sobre los cambios constitucionales propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creo que lo que hay es un intento de silenciar a un grupo de magistradas y juezas, somos más de 500, es un alto porcentaje de las mujeres que estamos como juzgadoras, no solo en el Poder Judicial de la Federación, sino de los poderes judiciales locales y los tribunales autónomos, como el agrario y de justicia administrativa”, apuntó.

La magistrada de circuito dijo que se trata de un silenciamiento sistemático contra las mujeres, “no es un tema de protagonismo, que yo quiera hablar en algún foro (…) hemos tenido muchas reuniones donde las asociadas estamos proponiendo cosas para se ponga en el centro a los grupos más desaventajados, por supuesto la reforma”.

Respecto a los detalles de la reforma judicial, apuntó que no es alternativa la elección de magistrados y jueces, pues se desnaturaliza al Poder Judicial, además de que el país podría caer en una especie de “ley de la selva”, con la indefensión de la ciudadanía, en caso de llevarse a cabo la elección de mil 600 juzgadores en un solo periodo.

Ante la mayoría de Morena y las palabras de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de que el Plan C será llevado a cabo, la lideresa pidió que no sea mayoritear por mayoritear en el Congreso, por lo que está de acuerdo en la propuesta de que la elección sea gradual, como lo propuso la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel-