Morgan Freeman habló sobre presuntos intentos de replicar las voces de las celebridades utilizando la Inteligencia Artificial (IA).

El actor ganador del Oscar, conocido por su trabajo de voz en off, utilizó sus redes sociales para expresar su agradecimiento a los fans que le han notificado sobre las imitaciones generadas por la IA de su voz.

“Gracias a mis increíbles fans por su vigilancia y apoyo al denunciar el uso no autorizado de una voz de la IA que me imita. Su dedicación ayuda a que la autenticidad y la integridad sigan siendo primordiales. Los hashtags en su post incluyen ‘estafa’ e ‘Identity Protection’”, publicó en su cuenta de X.

Según los medios de comunicación, una usuaria de TikTok que se describe a sí misma como sobrina de Freeman había publicado recientemente videos en la plataforma que supuestamente cuentan con narración de una versión generada por IA de la voz del actor.

El trabajo de voz legítimo de Freeman incluye narrar la película La Marcha de los Pingüinos y la serie de Netflix La Vida en Nuestro Planeta, además de servir como la voz de CBS News.

El post de Freeman se suma a una tendencia contra la inteligencia artificial por parte de las estrellas de Hollywood, pues el mes pasado, la también actriz Scarlett Johansson, amenazó en tomar acciones legales contra OpenAI por supuestamente copiar e imitar su voz después de que ella se negó a licenciar a la compañía.

En un comunicado en ese momento, Johansson dijo que después de rechazar la solicitud de OpenAI de ser una voz llamada Sky para su sistema de IA, la compañía fundada por Sam Altman luego imitaba su voz.

“Cuando escuché la demo publicada, me sorprendió, me enojó y en la incredulidad de que el Sr. Altman perseguía una voz que sonaba tan extrañamente similar a la mía que mis amigos más cercanos y medios de comunicación no podían notar la diferencia”, dice su declaración.

Johansson habló de la situación durante la promoción de su película Fly Me To The Moon: “Todos estamos a la espera y apoyo de la aprobación de legislación para proteger los derechos individuales de todos. Esto pone de relieve cuán vulnerables son todos a la IA y cuán poca protección tienen las personas, si es que tienen alguna, en su trabajo a su semejanza”, dijo.

Previo a estas declaraciones, cuando recién salió a la luz el problema, la herramienta Sky fue sacada de circulación, por lo que Altman habló: “OpenAI detuvo el uso de la voz ChatGPT y dijo: “Hemos escuchado preguntas sobre cómo elegimos las voces en ChatGPT, especialmente Sky. “Estamos trabajando para pausar el uso de Sky mientras abordamos estos problemas”.

La IA ha tenido problemas principalmente en la Meca del Cine, pues incluso en la huelga de Hollywood se contempló dentro de sus peticiones regular el uso de estas herramientas sobre el trabajo de los guionistas.