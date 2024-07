La mañana de este lunes 1 de julio trascendió la noticia del fallecimiento del gran escritor albanés Ismail Kadaré en Tirana, Albania, luego de ser trasladado de urgencia a un hospital, según informó su editorial y Bujar Hudhri, editor de cabecera del también poeta albano. De manera extraoficial, se reportó que su muerte fue a causa de un paro cardíaco, pero no hay confirmación hasta el momento.

Su muerte tuvo lugar la mañana de este lunes, a poco tiempo de haber vuelto a Tirana tras más de tres décadas de vivir en Francia desde que huyó de la dictadura que sucedía en Albania en 1990.

Cuando niño, le tocó vivir en medio del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, viendo ir y venir a refugiados italianos y griegos, así como a fuerzas locales y nazis alemanes. Asimismo estuvo presente cuando Albania estuvo bajo el yugo de la Italia Fascista y la Unión Soviética, región que le cobijó hasta 1961, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas entre Albania y la URSS.

Volvió al país balcánico habiendo escrito El general del ejército muerto, su primera novela, que se publicó en 1963 y consiguió un éxito rotundo en Francia y en su mismo país. Desde entonces se auguraba un gran futuro para el joven que había sido laureado ya con un premio de poesía en la capital de Albania cuando cumplió 17 años.

A la publicación de su ópera prima, que se tradujo 10 años después al español y fue publicada por Plaza y Janés, le siguió El monstruo en 1965, La boda en 1967, El cerco en 1970, Crónica de la ciudad de piedra en 1971, El largo invierno en 1973, Noviembre de una capital en 1974, El ocaso de los dioses de la estepa, El puente de tres arcos, El nicho de la vergüenza, Abril quebrado y La comisión de fiestas en 1978.

Su obra, vasta por donde sea observada, retrata de cuerpo entero sus intereses, esa ideología que le acompañó toda la vida. En la semblanza que le escribieron cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de Letras en 2009 identifican con claridad la tradición que seguía, así como el registro de la idiosincrasia del mismo pueblo albanés. Apuntan, entre otras cosas, que en El largo invierno el motivo es la ruptura de Albania y la URSS y en ¿Quién ha vuelto a traer a Doruntine? la rivalidad entre católicos y ortodoxos.

“Sin embargo, el tema central de su obra, plasmado en todos sus libros, es el totalitarismo, sus mecanismos de funcionamiento y las complicidades que lo hacen posible”, observan desde el escrito de la Fundación Princesa de Asturias. Y con razón se asevera lo que se asevera: Kadaré siempre dejó constancia de ello no sólo en lo que escribió, sino en lo que vivió a lo largo de su vida.

Se le consideró en repetidas ocasiones como candidato al Nobel de Literatura dada la relevancia de sus letras y su pensamiento para la cultura y las artes a nivel global. No llegó ese reconocimiento, sin embargo. Pero sí logró ser laureado, además de con el laurel antes mencionado, con el Premio Jerusalén en 2015 y el Premio Booker Internacional, en 2005, convirtiéndose así en el primer ganador de este premio.

Su obra, que quedará para siempre pese a su acaecimiento, se encuentra al alcance de los lectores hispanohablantes a través de la Editorial Alianza.

We are deeply saddened to hear of the death of Ismail Kadare, who in 2005 became the inaugural winner of the International Booker Prize for his entire body of work. He was twice longlisted after that, in 2017 and just this year. pic.twitter.com/9SDg6UWFDt

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) July 1, 2024