Previo al inicio del Apertura 2024 de la Liga Mx y el inicio de las ligas en Europa, el nombre del Chiquete Orozco, jugador de las Chivas del Guadalajara, ha sonado bastante para partir al viejo continente, específicamente al Anderlecht de la liga de Bélgica.

De acuerdo con información del periodista Sacha Tavolieri, el equipo de la Belgian Pro League ha seguido de cerca al defensa mexicano y ya habría mandado una propuesta formal al rebaño para hacerse de sus servicios en este mercado de verano.

A pesar de ello, Tavolieri también reveló que el mexicano cuenta con una cláusula de seis millones de euros, por lo que tanto el Anderlecht como las Chivas se encuentran en negociaciones para facilitar la salida del jugador a su primera aventura por el futbol europeo.

El propio Chiquete Orozco presuntamente habría aceptado la oferta del club belga, por lo que también estaría poniendo de su parte para destrabar la negociación y forzar su salida del rebaño. Recordemos que el defensa formó parte de la Selección Mexicana que participó en la Copa América.

Orozco deberá presentarse en los próximos días para reportar con las Chivas, será ahí cuando junto a Fernando Gago decidan si el futuro del jugador está en México, o si deberá preparar las maletas para emprender el sueño con el Anderlecht del Bélgica.

🟣 Jesus Orozco Chiquete has a €6m clause in his contract that #Chivas does not intend to negotiate, so these are complex discussions…

🇲🇽 The Mexican central defender has already agreed and push to join #RSCA. ⏳ Wait&See. #mercato #JPL https://t.co/EiIL4KXJDc pic.twitter.com/al3Po0Eb5u

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 1, 2024