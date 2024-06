La escritora y periodista Mercedes Halfon (Buenos Aires, 1980) se presentará en la Ciudad de México la tarde de este sábado 29 de junio junto al escritor mexicano Andrés Cota Hiriart para conversar y leer, de forma coral, fragmentos de su más reciente libro publicado con la Editorial Las Afueras, Vida de Horario (2023).

En punto de las 18:30 horas en Tonal (Álvaro Obregón 160), la también autora de El trabajo de los ojos y el autor de Fieras familiares presentarán el más reciente libro que, en palabras de la editorial, también pudo haberse titulado Vidas de Horacio. “En esta nueva obra, Halfon se zambulle en ese colador que es la memoria, evocando sus recursos y registrando las conversaciones con él. Y mientras lo hace, al igual que el protagonista, reutiliza antiguos carteles, la autora nos cuenta, en el reverso de la vida de su padre, la suya propia, en una suerte de autobiografía refleja”, apunta Las Afueras.

Este título es, también, un ingreso a las “biografías paralelas” que cuentan de manera paralela una historia reciente de Argentina, “narrada en voz de un personaje secundario, un muchacho sin importancia colectiva, exactamente un individuo, como dice Céline”.

El libro que se presentará esta tarde en la capital mexicana es apenas su tercer libro en prosa, precedido por El trabajo de los ojos y Diario pinchado, así como de cinco libros de poesía, entre los que se encuentran Tres Islas (2011), Hebilla de pasto (2012) y Un fuego cualquiera (2015).

La también docente en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires publica habitualmente en el suplemento Radar de Página/12 y en algunas de las revistas culturales más destacadas de su país y también fuera de él, aunque no de forma tan recurrente. Ha sido becaria de la Fundación Gabriel García Márquez, el Goethe Institut en Bogotá y en el Centro de Creación Matadero Madrid.

La sinopsis oficial de Vida de Horacio apunta:

“Su memoria se despliega y la mía es un colador, no puedo confiar en ella. Por eso grabo. Me doy cuenta de que necesito saber de él, historias que nunca me contó. No porque sean secretas sino porque ocurrieron hace muchos años y en ese resumen de la vida que se va haciendo a medida que se vive, las pasó por alto. Me pregunto cuántas frases le quedan por sumar a ese resumen. Por eso grabo. Para volver a pasar esas páginas”.