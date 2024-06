El mexico-estadounidense Jaime Jaquez Jr., nacido en Irvine, California en 2001, y que actualmente forma parte de la plantilla del Heat de Miami junto a la figura Jimmy Butler, fue llamado por Selección de Básquetbol de Estados Unidos como parte del Equipo Selecto de EU de cara a los Juegos Olímpicos.

Así lo informó USA Basketball a través de su cuenta de X (@usabasketball) con una imagen en la que se puede ver al alero de Miami junto a nombres como Trey Murphy, Keegan Murray, Brandon Miller, entre otros, acompañado de una descripción que informa:

The 2024 Select Team 👊@OrlandoMagic head coach Jamahl Mosley will serve as head coach of the Select Team that will train with the 🇺🇸 #USABMNT in Las Vegas pic.twitter.com/BV2UTxbGRn

— USA Basketball (@usabasketball) June 28, 2024