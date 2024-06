El mexicano Sergio “Checo” Pérez saldrá desde la octava posición para la carrera de este domingo, en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull tuvo leves mejoras durante la sesión clasificatoria de este sábado, pero no pudo ajustar los problemas que se le presentaron.

Durante la qualy, “Checo” se ubicó sexto, pero luego bajo posiciones, hasta clasificarse en octavo lugar, misma posición que obtuvo en la carrera sprint.

Por su parte, el actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen consiguió la “pole position” tras lograr el mejor tiempo este sábado en la sesión de clasificación.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Confirmation of Verstappen’s dominance

Piastri was initially third fastest but had his final lap time deleted for track limits and drops to P7#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NvKNhttN3H

— Formula 1 (@F1) June 29, 2024