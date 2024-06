El trío rock de Monterrey, The Warning ha lanzado su nuevo álbum Keep Me Fed. De acuerdo a las hermanas este LP muestra sus “emociones más crudas y las conexiones más significativas” con varias personas.

Mediante 13 canciones, The Warning muestra poder con riffs y ganchos estridentes.

“Este nuevo álbum es el resultado de nuestras emociones más crudas y las conexiones más significativas con las personas que hemos conocido y con las que hemos trabajado en los últimos años. Estamos increíblemente orgullosos de esta música y no podemos esperar a que la hagas tuya. De nuestros corazones para ti, esto es Keep Me Fed.”, mencionó la banda en comunicado de prensa.

El trío se embarcará en la gira Keep Me Fed por Estados Unidos en septiembre y octubre, haciendo paradas en Nueva York, Los Ángeles, Nashville y más, antes de unirse a Evanescence y Halestorm en una gira por Canadá.

Las hermanas Villarreal se preparan para presentarse también en el Auditorio Nacional en febrero de 2025 y en ciudades como Guadalajara y Monterrey.

