El diputado federal y senador electo, Gerardo Fernández Noroña reveló que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México le hizo una propuesta durante la reunión de este jueves, aunque enfatizó que se quedará en el Senado.

Ante el cuestionamiento sobre cuál había sido la propuesta el diputado refirió “A ver, primero me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta, es un privilegio y una responsabilidad yo le agradezco mucho ese nivel de confianza”, intentó evadir Fernández Noroña.

Ante la insistencia, aclaró que no diría cuál fue el ofrecimiento, “si no lo voy a aceptar ¿para qué lo digo?, y si lo acepto también ¿para qué lo digo?. Lo voy a pensar. Ya dije que yo me voy a quedar, ahí voy a estar (en el Senado) yo soy un parlamentario”, afirmó.

Además, el diputado declinó buscar ser líder de Morena en el Senado para no romper la unidad de la 4T, pero hizo críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador por apoyar el sectarismo y no respetar los acuerdos.

Previo a la sesión del INE, el representante del PT dijo que aunque “se quiere justificar con el esperpento de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno… ese pésimo escenario no evitará que defienda hasta el último segundo de su mandato al presidente López Obrador y su extraordinaria tarea realizada (…) ni me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega a la próxima Presidenta”.