La virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, en la primera presentación anunció a Marcelo Ebrard, Alicia Bárcena y Juan Ramón de la Fuente, quienes repetirán cargos en el nuevo sexenio cuando tuvieron funciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Rosaura Ruiz y Ernestina Godoy, fueron funcionarias con Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México. A ellas se suma, Julio Berdegué Sacristán. En la segunda presentación nombró a David Kersenobich, Edna Elena Vega Rangel, Jesús Antonio Esteva Medina, Raquel Buenrostro y Luz Elena González. Rogelio Ramírez de la O ya se había confirmado su nombramiento. Sheinbaum ya había adelantado que continuará como secretario de Hacienda. Luz Elena González, secretaria de Energía. Licenciada en Economía por la UNAM, se desempeñaba como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Unos días después de la elección, anunció su renuncia al jefe de Gobierno capitalino Martí Batres para unirse al equipo de Sheinbaum. Además de ser la encargada de finanzas de la CDMX, González fue directora general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y directora ejecutiva de coordinación institucional e integración de política de la Secretaría de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal (2000). También formó parte del equipo de transición de gobierno entre Claudia Sheinbaum y José Ramón Amieva. Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de la Función Pública. Tiene más de 25 años de trayectoria en la administración pública, donde se ha desempeñado, como directora General Adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); gerente de Planeación y Desarrollo en Petróleos Mexicanos (Pemex), y subtesorera de Política Fiscal. Al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Raquel Buenrostro participó al frente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Desde enero de 2020 hasta 2022 fue jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante su gestión, el SAT obtuvo reconocimientos internacionales por su política fiscal, respuesta fiscal ante la pandemia de covid-19, aumento en ingresos tributarios, entre otros. A partir de octubre de 2022 fue nombrada como titular de la Secretaría de Economía, cargo que actualmente ocupa. Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes. Después de egresar de la UNAM como ingeniero, Jesús Esteva se mantuvo cercano en la institución al participar en el Consejo Directivo de la Sociedad de ex alumnos de la Facultad de Ingeniería. También fue vocal de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres y de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. En la misma universidad, además de haber sido catedrático, desempeñó el puesto de director de Planeación y Evaluación de Obras en la Dirección de Obras y Conservación. En la administración pública comenzó como Asesor Técnico de la Dirección General de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal y Director de Obras de Infraestructura. Actualmente se desempeña como Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Edna Elena Vega Rangel, titular de la Sedatu: En la administración pública, ha ocupado cargos como secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Urbano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Directora de Desarrollo Económico en el Fideicomiso Centro Histórico, y Directora General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. También fue asesora en la Procuraduría Social y Directora de Desarrollo Urbano en Iztapalapa. Desde diciembre de 2018 hasta junio de 2022, fue directora general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Actualmente, es subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal. En el ámbito privado, Edna Elena Vega ha trabajado como consultora independiente en desarrollo urbano y vivienda y se ha desarrollado como Perito en Desarrollo Urbano. David Kersenobich, secretario de Salud. Es uno de los médicos e investigadores más reconocidos del país. Estudió en la UNAM la carrera de médico cirujano y, tras cursar la especialidad de hepatología en Londres, fue uno de los primeros médicos, en la década de los 70, en formar a hepatólogos mexicanos en la entonces primera Clínica de Hígado. Desde entonces centró sus investigaciones en la cirrosis hepática y junto a otros doctores demostró que esta enfermedad era reversible. Además de ser miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ha estado a cargo de diversos organismos médicos como la Asociación Mexicana de Hepatología, la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado y la Academia Nacional de Medicina, entre otros. Fue profesor de la UNAM y coordinador de enseñanza del Instituto Nacional de Nutrición, del que sería su director general entre 2012 y 2022. Por sus aportes, ha sido reconocido con nueve premios, entre los que destaca el Premio Nacional de Ciencias 2016. Rogelio Ramírez de la O continuará al frente de la Secretaría de Hacienda. Previo a ser nombrado secretario de Hacienda por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en junio de 2021, ante la salida de Arturo Herrera, Rogelio Ramírez de la O fue director general de análisis económico de Ecanal, empresa privada de análisis económico para el sector privado mexicano y extranjero. Desde hace más de 10 años asesora al presidente, como parte de su consejo de expertos en 2006 y en la campaña de 2012. Tras las elecciones, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum lo invitó a continuar al frente de la SHCP. Será el encargado de presentar, por cuarta vez consecutiva, el Paquete Económico para el siguiente año, el cual promete mantener la austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; EL LITIO ES DE LA NACIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que el litio en territorio mexicano es propiedad de la nación, por lo que el gobierno federal priorizará este principio en el litigio con una empresa de origen chino por concesiones que se le entregaron antes de 2019 para explotar minas en Sonora. Se está llevando a cabo un litigio porque nosotros consideramos que el litio es de la nación. Antes habían entregado esa concesión y consideramos que se entregó de manera genérica, no en específico para el litio, sino para la minería y pensamos que no aplica el que se esté haciendo este reclamo. Al respecto, el mandatario puntualizó que el gobierno federal acudirá a paneles internacionales para defender su derecho sobre este asunto. Explicó que la participación de empresas particulares es viable siempre y cuando haya alguna asociación, pero con el predominio del interés nacional en el caso del litio.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; EN LA ANTIGUA CASONA DE XICOTÉNCATL PROYECTAN DOCUMENTAL “NUEVAS POSIBILIDADES”

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, dio a conocer que por invitación de la senadora Ruth Alejandra López Hernández, se proyectó el documental “Nuevas posibilidades”, en la Antigua Casona de Xicoténcatl, sede histórica del Senado de la República, material elaborado por la asociación LGBT+ Rights México, en el que se destaca el trabajo legislativo en pro de los derechos de esta comunidad. La legisladora destacó la importancia de escuchar las opiniones de la población joven, principalmente de esa comunidad, en el diseño de leyes que protejan sus derechos y libertades, así como de impulsar su participación en la política. Hoy nos encontramos aquí, en la Antigua sede de la Cámara de Senadores, hablando de temas que antes parecían imposibles o que hace mucho tiempo eran invisibles. Consideró que no es fácil enfrentarse al prejuicio y la intolerancia, pero el amor y la igualdad son más fuertes que el odio. La senadora López Hernández afirmó que en Movimiento Ciudadano apoyan e impulsan los derechos de todas las personas, a través de acciones como el Parlamento Juvenil LGBTIQ+ en el Senado y foros para abordar las problemáticas y retos como la discriminación. Subrayó, que estos eventos, no sólo han sido plataformas para el diálogo y el intercambio de ideas, también representan actos de resistencia pacífica contra cualquier otra forma de discriminación. Por su parte, Enrique Vives, fundador de LGBT+ Rights México, agradeció el apoyo de la senadora López Hernández, así como del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano por contribuir al fortalecimiento de los derechos de las personas de esta comunidad y por impulsar espacios de diálogo para visibilizar los retos que enfrentan.

SENADOR RICARDO MONREAL; HAY PUNTOS INAMOVIBLES EN LA REFORMA AL PODER JUDICIAL

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, señaló que con los foros puede modificarse la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no su esencia, que es la elección de ministros a través del voto directo. El morenista señaló que hay puntos inamovibles en la iniciativa, que es la elección de los ministros, no obstante, consideró que se pueden establecer modalidades para ello y así garantizar a los mejores y no gente improvisada. Lo que me parece que es inamovible es el espíritu y esencia de la reforma; por ejemplo, la elección, aunque se pueden establecer modalidades. Hay preocupación con ministros que he platicado: la calidad, el profesionalismo, cómo establecen las evaluaciones técnicas, que estén los mejores ministros. Explicó que otro punto inamovible es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pues comentó que sí se necesita, aunque mencionó que se pueden establecer mecanismo que mejoren su instalación. Ese Tribunal es el que ve sanciones y actuaciones de los jueces, ministros y magistrados y el que procede a poner orden en términos generales. Será un Tribunal de disciplina judicial que se integrará por cinco magistrados electos. Comentó que otro punto que no podrá modificarse es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, pues mencionó que es indispensable separar la función no jurisdiccional de la función administrativa, ya que actualmente ambas están en un sólo organismo. Es bastante acumulación de funciones, que no es posible desarrollar con eficiencia. Entonces, esa es inamovible para nosotros. El legislador, se ha reunido con jueces y ministros para hablar sobre las propuestas que hay para modificar la iniciativa. Mencionó que otro punto que no pueden modificar en la iniciativa del presidente López Obrador es el plazo que se establecen para la resolución de los juicios, el cual será en un máximo de seis meses. El jueves comenzó el primer foro regional sobre la reforma al Poder Judicial; en total serán nueve y se realizarán en diferentes estados del país.

ERNESTINA GODOY; NECESARIO REFORZAR LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y A LAS POLICÍAS

Ernestina Godoy Ramos, ex titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y senadora electa, afirmó que, además de la reforma al Poder Judicial, es necesario reforzar la procuración de justicia y a las policías. Hay que continuar con el reforzamiento, fomentando el trabajo de las fiscalías. Yo creo que es algo que sigue después de la reforma del Poder Judicial, todo el tema de procuración de justicia, de policías, para que realmente haya un acceso a la justicia. Resaltó la necesidad de que las fiscalías tengan cercanía a las y los ciudadanos. Recordó que cuando era titular de la FGJCDMX todos los viernes salía a las plazas públicas a atender directamente a la gente, víctimas y a las colectivas. Esa es una manera de estar cerca y escuchar los problemas. Asimismo aseveró que hay que buscar homologar las fiscalías. Es el tema, es el trabajo de la policía, el trabajo de fiscalías, los tribunales y el sistema penitenciario. Es un tema que cruza el acceso a la justicia. En todas estas instituciones nos falta, tenemos muchos desafíos, el fortalecimiento de las fiscalías, hay que evaluar, nos toca este año. Sobre la reforma al Poder Judicial, manifestó su respaldo a la iniciativa y pidió conocerla a detalle, ya que la discusión pública sólo se ha concentrado en el método de elección de sus integrantes. Hay que conocerla completa, porque sólo se ha centrado la discusión en el voto popular, que eso le va a dar mucho más autonomía e independencia a los jueces. Pero prevé muchas cosas más, hay que conocerla.

IRMA JUAN CARLOS; MORENA DARÁ CURSOS DE LA “4T” A LEGISLADORES PARA EVITAR FUGAS A OTRAS BANCADAS

La diputada Irma Juan Carlos, dio a conocer que antes de que comiencen el próximo periodo legislativo, Morena dará cursos de “ética de la Cuarta Transformación” a los diputados y senadores. La morenista Irma Juan Carlos contó que estos cursos serán dados por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP) tras la propuesta que hizo el caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” en la reunión que sostuvieron con Claudia Sheinbaum el pasado 18 de junio. Las voluntades que se han sumado, pues algunos vienen del PRI y del PAN; estos cursos van a servir para que vayamos alineando las políticas e ideas. No unificando los pensamientos, pero sí dar con claridad a conocer qué perseguimos como Morena, en qué consiste nuestro movimiento para que al rato no haya una Lilly Téllez o Germán Martínez“. La diputada, quien ganó la reelección, explicó que los cursos servirán para cimentar las bases morales, éticas y políticas de Morena, como, dijo, conducirse con honestidad y tener principios de no mentir, no robar y no traicionar. Los cursos no son una nueva estrategia y ya se han usado por el partido con anterioridad. Mientras, el próximo diputado César Cravioto, comentó que estos cursos son para reforzar los principios de Morena, como que los legisladores estén al servicio de la gente, y sobre cuáles son las grandes reformas que todavía hacen falta para consolidar la 4T, entre ellas la del Poder Judicial. El legislador Emmanuel Reyes Carmona comentó que los cursos se realizarán la segunda semana de agosto y serán tanto en linea como en forma presencial con el fin de guiar a los próximos legisladores a la izquierda de la Cuarta Transformación y que vivan de cerca los principios e historia de nuestro movimiento. Es parte de lo que hacen los institutos políticos: de encarrilar a quienes formaran parte de las bancadas, el que podamos ser coherente con nuestra agenda legislativa y que se pongan las prácticas de la izquierda histórica de nuestra país.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; ME QUEDO EN EL SENADO SIN OTRO CARGO

El diputado y próximo senador Gerardo Fernández Noroña dijo que aceptará ser senador, sin ninguna comisión o cargo interno en esa Cámara, pero recriminó la interpretación, hecha también por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el reparto de cargos correspondía sólo entre militantes de Morena. Reclamó, también, el trato diferenciado, entre la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien lo recibirá en la casa de la transición, y el presidente López Obrador, quien en casi seis años no lo ha invitado a conocer el despacho presidencial, que, expresó, le gustaría conocer. Quiero cerrar poniendo un ejemplo que, a la vez, es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho del presidente de la República. Está por terminar el mandato del presidente y yo no conozco el despacho presidencial. La compañera Claudia Sheinbaum me convoca a que nos reunamos; ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeras y compañeros del movimiento. El petista mantuvo su reclamo por el incumplimiento del acuerdo firmado en el Consejo Nacional de Morena en septiembre de 2023, según el cual a quien no ganara la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación les corresponderían espacios, en el gabinete y la coordinación de las Cámaras de Diputados y Senadores. Ahí recomendó modificar el lema de Morena: “A los principios de no mentir, no robar y no traicionar, habrá que sumar lo de ‘no simular’ y ‘no claudicar’”. Dado que se dejará al morenista Adán Augusto López Hernández la coordinación senatorial pese a ocupar el cuarto lugar en la contienda y al excanciller Marcelo Ebrard el cargo de Secretario de Economía del gabinete de Sheinbaum, Fernández Noroña recriminó: premiar conductas incorrectas y hacer a compañeros consecuentes eso es ominoso. El legislador convocó a sus ex contrincantes López Hernández, Ebrard y Ricardo Monreal a pronunciarse sobre el tema, y a la militancia también. La convocatoria que hago no es que se cumplan los acuerdos, es obvio que ya se decidió que no cumplirlos. Lo que pretendo es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad, deseo y exijo que sea la última.

JOE BIDEN Y DONALD TRUMP; DEBATIERON CARA A CARA

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, al término de la edición de esta columna se enfrentaban cara a cara en el primer debate presidencial: aquí les damos a conocer como se llevo a cabo. Moderadores, Duración, Reglas y Formato. El debate de CNN entre el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, que se llevo a cabo el día de ayer en Atlanta. Los moderadores del debate. Jake Tapper y Dana Bash de CNN. En el debate entre Biden vs Trump hubo dichos, ataques y propuestas rumbo a las elecciones en EUA. Este debate tuvo la peculiaridad de que los micrófonos estuvieron silenciados para que los candidatos no pudieran interrumpirse. El debate que sostuvieron será clave en el proceso electoral, considerando la igualdad que tienen en las encuestas y la oportunidad que este evento representa para persuadir a los votantes. En el 2020, Joe Biden ganó la presidencia y justamente relevó del cargo a Donald Trump. Cuatro años más tarde volverán a contender por el lugar más importante de la Casa Blanca y hay muchos cambios en relación con la confrontación política que sostuvieron en el pasado. Trump dijo que la frontera con México es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Trump dice que no bloqueará la pastilla contra el aborto. Joe Biden dijo que redujeron la cantidad de personas que pidieron asilo. Biden si soy elegido regresaré Roe v Wade. Biden busca construir dos millones de vivienda. La migración será el tema clave de la campaña de Trump.

